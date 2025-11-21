El misterioso posteo de Eugenia Tobal que confundió a todos sobre su salida de MasterChef Celebrity

Enfáticamente, señaló que seguía formando parte de las grabaciones del certamen y lo repitió en varias oportunidades. "Vine a grabar el programa… Estamos grabando... Yo voy a grabar...", expresó Eugenia una y otra vez, casi como si quisiera remarcarlo.

El video que publicó en su cuenta de Instagram cerró con un mensaje más emocional: "Gracias por los mensajes hermosos que mandaron por Emita. Zarpado cómo estuvo, me emocionó muchísimo. Estoy llorona, maricona. Pero acá seguimos".

Embed

Cómo habría sido la eliminación de Eugenia Tobal

Paula Varela anunció el 20 de noviembre en Intrusos (América TV) que, finalmente, se estaba grabando la eliminación de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity (Telefe).

Luego de la feroz pelea que protagonizó con Germán Martitegui, comenzaron a circular distintas versiones sobre lo ocurrido, pero todas coincidían en un mismo punto: la actriz habría expresado su deseo de dejar el programa después de una frase desafortunada que, según trascendió, le habría dirigido el chef. Desde Telefe, sin embargo, no habrían aceptado que se retirara de manera abrupta y optaron por encuadrarla dentro de una eliminación habitual del certamen, apoyada en un mal desempeño culinario.

Luego de que Rodrigo Lussich lanzara el “último momento”, la panelista detalló: “Atención, porque en este mismo momento se está grabando la despedida de Eugenia. Ella hace un plato y no gusta. No renuncia como Valentina Cervantes, la descalifican porque cocinó mal”. Y agregó: “Es una eliminación guionada”.

Para aportar más detalles, Paula profundizó: “Me dicen que ella estaba esperando este día”. En ese momento, Marcela Tauro intervino y sumó: “Le habían dicho que no podía renunciar, que cocine mal. Le habían recomendado que no aceptara esto, porque ella cocina en sus redes y no era bueno si no le iba bien en el certamen”.