A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Interrogante total

El misterioso posteo de Eugenia Tobal que confundió a todos sobre su salida de MasterChef Celebrity

Eugenia Tobal llamó la atención tras un breve intercambio que mantuvo con Evangelina Anderson, donde una declaración suya despertó curiosidad y dejó abiertas varias interpretaciones sobre su situación actual en MasterChef Celebrity.

21 nov 2025, 18:30
El misterioso posteo de Eugenia Tobal que confundió a todos sobre su salida de MasterChef Celebrity
El misterioso posteo de Eugenia Tobal que confundió a todos sobre su salida de MasterChef Celebrity

El misterioso posteo de Eugenia Tobal que confundió a todos sobre su salida de MasterChef Celebrity

Eugenia Tobal sorprendió a sus seguidores con un posteo vinculado a su continuidad en MasterChef Celebrity (Telefe), justo después de que trascendiera que su eliminación ya estaba grabada.

Según contó Paula Varela el jueves 20 de noviembre en Intrusos (América TV), la actriz habría dejado listo su final en el ciclo tras presentar un plato que no convenció a los jurados y que habría desencadenado su salida. Esta situación se dio en un contexto tenso, luego del cruce que Eugenia mantuvo con Germán Martitegui y de que, pese a ese conflicto, Telefe no aceptara su renuncia cuando ella manifestó su intención de abandonar la competencia.

Leé también

Así se gestó la eliminación de Eugenia Tobal en MasterChef tras su feroz pelea con Germán Martitegui

Así se gestó la eliminación de Eugenia Tobal en MasterChef tras su feroz pelea con Germán Martitegui

Un día después de que se conociera la noticia de su supuesta eliminación, la actriz compartió en sus redes un encuentro que tuvo con Evangelina Anderson, en el que ambas recordaron la emotiva gala de esa noche, marcada por la presencia de los hijos que acompañaron a sus padres en la cocina.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el recuerdo de la gala, sino un detalle que dejó entrever Tobal: mencionó que sigue grabando, algo que contradice las versiones que daban por cerrado su paso por el reality culinario.

Enfáticamente, señaló que seguía formando parte de las grabaciones del certamen y lo repitió en varias oportunidades. "Vine a grabar el programa… Estamos grabando... Yo voy a grabar...", expresó Eugenia una y otra vez, casi como si quisiera remarcarlo.

El video que publicó en su cuenta de Instagram cerró con un mensaje más emocional: "Gracias por los mensajes hermosos que mandaron por Emita. Zarpado cómo estuvo, me emocionó muchísimo. Estoy llorona, maricona. Pero acá seguimos".

Embed

Cómo habría sido la eliminación de Eugenia Tobal

Paula Varela anunció el 20 de noviembre en Intrusos (América TV) que, finalmente, se estaba grabando la eliminación de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity (Telefe).

Luego de la feroz pelea que protagonizó con Germán Martitegui, comenzaron a circular distintas versiones sobre lo ocurrido, pero todas coincidían en un mismo punto: la actriz habría expresado su deseo de dejar el programa después de una frase desafortunada que, según trascendió, le habría dirigido el chef. Desde Telefe, sin embargo, no habrían aceptado que se retirara de manera abrupta y optaron por encuadrarla dentro de una eliminación habitual del certamen, apoyada en un mal desempeño culinario.

Luego de que Rodrigo Lussich lanzara el “último momento”, la panelista detalló: “Atención, porque en este mismo momento se está grabando la despedida de Eugenia. Ella hace un plato y no gusta. No renuncia como Valentina Cervantes, la descalifican porque cocinó mal. Y agregó: Es una eliminación guionada.

Para aportar más detalles, Paula profundizó: “Me dicen que ella estaba esperando este día”. En ese momento, Marcela Tauro intervino y sumó: Le habían dicho que no podía renunciar, que cocine mal. Le habían recomendado que no aceptara esto, porque ella cocina en sus redes y no era bueno si no le iba bien en el certamen”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Eugenia Tobal MasterChef Celebrity

Lo más visto