Luca quebró las reglas y recibió una dura advertencia de Gran Hermano 2024

En una charla con Martina Pereyra, Luca dio información de lo que vivió durante su estadía en el exterior. "Se que pasaron cosas y quiero que se entienda que está todo bien", expresó.

Enseguida, El Big le hizo una llamado de atención. "Luca está prohibido hablar del afuera!", fue la advertencia que recibió el joven.

"¡Listo! ¡No hables más!", le dijeron sus compañeros y le recordaron que si le hacen dos llamados de atención más será expulsado del juego.

Santiago del Moro reveló la verdad de la salida de Petrona de Gran Hermano 2024

Día atrás, Petrona Jerez se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano 2024. La jugadora obtuvo apenas el 0,26 por ciento de los votos del público en la placa positiva. Por esa razón, debió dejar la casa.

La tucumana estuvo en el gala con Santiago del Moro. En el inicio del programa, el conductor reveló que, si no le tocaba irse por decisión de la gente, Petrona iba a abandonar el reality por la puerta giratoria.

"Toda la casa fue a placa, con voto positivo. La campaña duró menos de tres días. Mucha gente estaba sorprendida por qué se había ido ella. Te quiero contar algo, Petrona. Ya estaba tu reemplazo porque ayer vos te ibas si o si", detalló el animador.

"Ya estabas focalizaba. Si el público no te sacaba, se te iba a invitar a abandonar la competencia", agregó Del Moro.

Petrona señaló que las emociones le jugaban en contra. "No me sentía bien. Me ganaba la angustia y el pánico", enfatizó. "Sí, las últimas semanas te empezaste a apagar", asintió el conductor del reality.