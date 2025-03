Luciana Martínez cruzó el límite y Santiago Larrivey mostró su total incomodidad en Gran Hermano 2024: "La freno"

El contador público les contó a Marcelo Carro, Chiara Mancuso y Ulises Apóstolo que ya fueron varias veces que le pidió a Luciana que deje de hacer estas cosas pero que no le hace caso.

“No sé cómo decirle basta. No es que me haga cringe. Ya me incomoda”, explicó con tono de preocupación Santiago en una charla desde una de las habitaciones.

Y Bati remarcó que cualquier comentario con respeto que pueda hacerle sobre esto podría complicarlo: “Si yo la freno, la corro, lo puede llevar para cualquier lado. Si tergiversa una conversación pelotu.. como si alguien se robó un queso”, argumentó.

"Ya el otro día le dije. Hasta me incomoda. Es constante, estoy caminando, viene y me apoya. Yo lo llevo para el lado del chiste como: mamá, me está molestando. Como diciendo cortala", continuó expresando su incomodidad con las actitudes de Luciana.

Y cerró firme preocupado sobre este conflicto en la convivencia: "Ya se lo dije una vez, se lo dije en la fiesta, acá en la cama que se me vino a acostar. Ya un toque me cansa".

santiago larrivey.jpg

Polémica frase de Martín Cirio sobre Luciana de Gran Hermano 2024

Los jugadores de Gran Hermano 2024 quedaron en placa positiva, el público votó y los que más votos obtuvieron salieron de la nominación. Para sorpresa de muchos, entre los menos votados quedó Luciana Martínez.

La reacción de la chica de Pico Truncado, Santa Cruz, se hizo viral. Ella no se lo esperaba y puso una cara de asombro al enterarse.

En un video en su canal de YouTube, Martín Cirio, más conocido como La Faraona, fue letal al analizar la actitud de Luciana cuando Santiago del Moro le anunció que no estaba entre los más votados.

"Ya no podés seguir currando con ser trans por al menos de 2 años. Ya la historia de vida la conocemos, ya lloramos, ya está...", exclamó.

Martín remarcó que Luciana debería dar más contenido para ganarse su lugar en Gran Hermano 2024. "Por favor Luciana danos otra cosa", remató.