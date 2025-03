Juan Pablo recibió el peor grito del exterior y su estadía corre peligro en Gran Hermano 2024: "Siento..."

Luego, Devi, angustiado, se dirigió al confesionario para hablar de lo que escuchó y expresó: "Me siento horrible. Siento que estoy siendo coherente conmigo mismo, nada más. Lo que haga otra persona, sea quien sea, no lo puedo manejar".

Después, en la habitación, Chiara Mancuso y Claudio Di Lorenzo le preguntaron qué le pasaba y él les respondió: "No puedo hablar, porque me metieron a la casa. No quiero que me sancionen, aunque por ahí que me sancionen y listo".

Además, en el streaming room, Juan Pablo se lamentó: "He escuchado gritos provenientes del exterior que tal vez me han jugado en contra, me han afectado".

Cabe recordar que, hace un mes, Juan Pablo recibió en su Congelados un video de su novia Silvana en el que le decía que no quería que exponga su relación. La paraguaya, después de su aparición en el reality, salió a aclarar que ellos ya no eran pareja.

El análisis sin filtro de Furia sobre los jugadores de Gran Hermano 2024 y el dardo a Ulises: "Juega..."

La participante más polémica de la edición pasada de Gran Hermano, Juliana 'Furia' Scaglione, volvió el lunes por la noche al reality, a través del Golden Ticket, y ya dio que hablar.

En las últimas horas, la tatuada hizo un análisis sin filtro sobre algunos jugadores y comenzó por Ulises Apóstolo. "Es analítico, está observando siempre todo, es muy gracioso y un personaje. Vi que tiene una faceta actoral, la tiene marcada, capaz no se da cuenta, pero sabe que el público está afuera y juega para el afuera", opinó.

Luego, sobre Santiago 'Tato' Algorta, expresó: "Es muy tranquilo. Tiene una buena percepción y me expresó que me quiere conocer. Lo cuidan demasiado, está siempre con gente. No van a dejar que te acerques".

Sobre Selva Pérez, Furia consideró que "es la que le mete onda a todo esto, está en mood de que esto es así y se tiene que acoplar. Es una tipa muy arriba".

De Eugenia Ruiz, remarcó: "Juega para el afuera. Siente que picar y generar conflictos está bien, aunque sean mínimos e indispensables".

Después, sobre la personalidad de Katia 'La Tana' Fenocchio, lanzó: "La veo muy neutral. Creo que si la sacan de quicio es porque la están molestando de verdad. Se puede hablar y convivir con ella tranquilamente".

Por último, de Chiara Mancuso analizó: "Me recibió recontra bien, me dio mi espacio. Sabe tal vez cómo soy, que suelo hablar sola, juego".