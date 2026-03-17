Piden liberar a Luciana Martínez: cuáles son las estrictas condiciones que deberá cumplir

El periodista también aclaró el cambio de perspectiva legal: “O sea, para traducir lo que estamos diciendo, le bajaron la calificación legal, no dicen que sean inocentes, pero está muy lejano el delito que les imputan de haber drogado a una persona, haberle robado. A lo sumo, lo que dice la Justicia, esto puede ser un hurto, que es un robo sin violencia. Y por otro lado, van a investigar la veracidad o no de la denuncia de Luciana respecto de que fue víctima de abuso por parte del turista”.

De esta manera, tanto Martínez como Wagner quedaron en libertad, aunque deberán cumplir con las condiciones impuestas por el juez mientras la investigación continúa su curso.

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Qué reveló Carlos Telleldín, el abogado de Luciana Martínez, sobre la causa

En medio de la polémica que rodea a la ex Gran Hermano y a su pareja y mánager, Cristian Wagner, el abogado Carlos Telleldín expuso su versión en DDM (América TV). Ambos permanecían detenidos tras la denuncia de un turista extranjero que los acusó de haber sido drogados y despojados de pertenencias en un hotel porteño. El letrado cuestionó la etiqueta mediática de “viuda negra” y sostuvo que lo ocurrido fue un episodio confuso atravesado por alcohol.

Consultado sobre cómo se presentó la causa, Telleldín fue contundente: “Es lo que vende”. Además, reveló que según el testimonio de su defendida, “Luciana le contó al juez que la encerró en el baño y la obligó a tener sexo”.

El abogado reconstruyó la secuencia de los hechos: “Lo que cuentan ellos es que el turista la encierra en el baño, Cristian se pelea con él y empiezan a tirar todo por la ventana. Había cosas del turista, estaba el celular de Cristian que desapareció, hasta ahora no está, las llaves y un bolsito negro también voló por ahí”.

De acuerdo con la investigación, Martínez y Wagner habrían conocido al denunciante en un boliche. Tras compartir tragos, se dirigieron al hotel donde el turista habría sido drogado y despojado de objetos de valor, entre ellos un reloj de alta gama y tarjetas de crédito.

Respecto al estado emocional de su defendida, Telleldín señaló: “Y está mal, los dos lloraron en la indagatoria, no tienen antecedentes, eso es muy positivo. Cristian trabaja, es chef de un restaurant muy importante, está en blanco y nunca se metieron en lío”. También aclaró que algunas versiones iniciales se modificaron: “Cambió lo del Uber, cambió esto que lo habían drogado porque estaban alcoholizados los tres”.

En cuanto al futuro inmediato del proceso, el abogado explicó: “Pedí pedimos la libertad. El juez tiene 24 horas, puede resolver ahora en un rato, mañana”, aunque remarcó que el turista “hasta hoy está como víctima”.

Sobre lo que ocurrió dentro del departamento, agregó: “Droga había, según lo que contó Luciana, había Tusi, había pastillas, pero ellos no consumieron. El turista sí. Lo que cuenta Luciana es que fue víctima de un abuso por parte del turista”.

Con estas declaraciones, Telleldín intentó ofrecer una mirada distinta a la que circula en los medios, mientras se aguarda la decisión del juez sobre la situación procesal de Martínez y Wagner.