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Piden liberar a Luciana Martínez: cuáles son las estrictas condiciones que deberá cumplir

El juez ordenó la liberación de Luciana Martínez y su mánager Cristian Wagner. Además, la causa cambió la carátula a hurto.

17 mar 2026, 13:05
mauro szeta y luciana martinez
mauro szeta y luciana martinez

La causa que mantenía detenidos a Luciana Martínez y a su mánager, Cristian Wagner, dio un giro inesperado en las últimas horas. El juez resolvió concederles la excarcelación, decisión que fue comunicada en vivo por Mauro Szeta en Lape Club Social (América TV).

“Hace instantes el juez de la causa, el doctor Godoy, resolvió conceder la excarcelación de Cristian Andrés Wagner, bajo caución juratoria, y ordenar su inmediata libertad”, informó el periodista. Y agregó: “Cambió la calificación a hurto, y por eso el juez concede las excarcelaciones”.

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Desde la Comisaría 15, en el barrio porteño de Chacarita, Martín Salwe aportó más detalles sobre la medida: “La liberación tiene que ser inmediata. No quiere decir que la Justicia deje de investigar qué pasó puertas adentro en el hotel de Palermo. Lo que sí considera la Justicia ahora, tras el pedido de la defensa de Luciana, es que no hay elementos suficientes para mantener justamente su detenimiento en este lugar”.

Szeta profundizó en las condiciones de la resolución judicial: “La excarcelación de Wagner es bajo caución juratoria, bajo palabra. La de Luciana también, pero en su caso, el magistrado le ordena reglas de conducta: someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, mantenerse en contacto con el tribunal durante la tramitación de la causa, presentarse el primer día hábil de cada mes ante el tribunal que sigue el expediente”.

El periodista también aclaró el cambio de perspectiva legal: “O sea, para traducir lo que estamos diciendo, le bajaron la calificación legal, no dicen que sean inocentes, pero está muy lejano el delito que les imputan de haber drogado a una persona, haberle robado. A lo sumo, lo que dice la Justicia, esto puede ser un hurto, que es un robo sin violencia. Y por otro lado, van a investigar la veracidad o no de la denuncia de Luciana respecto de que fue víctima de abuso por parte del turista”.

De esta manera, tanto Martínez como Wagner quedaron en libertad, aunque deberán cumplir con las condiciones impuestas por el juez mientras la investigación continúa su curso.

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Qué reveló Carlos Telleldín, el abogado de Luciana Martínez, sobre la causa

En medio de la polémica que rodea a la ex Gran Hermano y a su pareja y mánager, Cristian Wagner, el abogado Carlos Telleldín expuso su versión en DDM (América TV). Ambos permanecían detenidos tras la denuncia de un turista extranjero que los acusó de haber sido drogados y despojados de pertenencias en un hotel porteño. El letrado cuestionó la etiqueta mediática de “viuda negra” y sostuvo que lo ocurrido fue un episodio confuso atravesado por alcohol.

Consultado sobre cómo se presentó la causa, Telleldín fue contundente: “Es lo que vende”. Además, reveló que según el testimonio de su defendida, “Luciana le contó al juez que la encerró en el baño y la obligó a tener sexo”.

El abogado reconstruyó la secuencia de los hechos: “Lo que cuentan ellos es que el turista la encierra en el baño, Cristian se pelea con él y empiezan a tirar todo por la ventana. Había cosas del turista, estaba el celular de Cristian que desapareció, hasta ahora no está, las llaves y un bolsito negro también voló por ahí”.

De acuerdo con la investigación, Martínez y Wagner habrían conocido al denunciante en un boliche. Tras compartir tragos, se dirigieron al hotel donde el turista habría sido drogado y despojado de objetos de valor, entre ellos un reloj de alta gama y tarjetas de crédito.

Respecto al estado emocional de su defendida, Telleldín señaló: “Y está mal, los dos lloraron en la indagatoria, no tienen antecedentes, eso es muy positivo. Cristian trabaja, es chef de un restaurant muy importante, está en blanco y nunca se metieron en lío”. También aclaró que algunas versiones iniciales se modificaron: “Cambió lo del Uber, cambió esto que lo habían drogado porque estaban alcoholizados los tres”.

En cuanto al futuro inmediato del proceso, el abogado explicó: “Pedí pedimos la libertad. El juez tiene 24 horas, puede resolver ahora en un rato, mañana”, aunque remarcó que el turista “hasta hoy está como víctima”.

Sobre lo que ocurrió dentro del departamento, agregó: “Droga había, según lo que contó Luciana, había Tusi, había pastillas, pero ellos no consumieron. El turista sí. Lo que cuenta Luciana es que fue víctima de un abuso por parte del turista”.

Con estas declaraciones, Telleldín intentó ofrecer una mirada distinta a la que circula en los medios, mientras se aguarda la decisión del juez sobre la situación procesal de Martínez y Wagner.

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