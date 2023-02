Marcos expuso una conducta antihigiénica de Julieta en Gran Hermano 2022: "Está potente el olorcito"

Embed

"¡Está potente el olocrito a pata de la Juli!", exclamó Marcos. "¿Qué pata...? Yo no dejé mis medias", acotó Disney, en su defensa. "Tus medias!", insistió el salteño. "¿Las que están ahí? No, esas no son mis medias", remarcó la joven.

Esta no es la primera vez que acusan a la muchacha de tener una actitud desagradable en la casa de Gran Hermano 2022. Hace unas semanas, los hermanitos la señalaron porque encontraron un almohadón manchado con materia fecal.

El pasado swinger de Ariel de Gran Hermano 2022: "Soy open mind"

Después de haber sido eliminado de Gran Hermano 2022, Ariel Ansaldo estuvo en el piso de LAM (América TV), en un mano a mano con Ángel de Brito. En un momento de la charla, el hombre de Berazategui sorprendió con una confesión picante.

"Yo tengo un humor irónica, sarcástico... que en la casa no iba", afirmó el experto parrillero. "¿Sos más zarpadito?", retrucó el conductor. "Sí, soy más zarpado", remarcó el ex GH.

"En un momento, en las primeras charlas en la casa salió el tema del swinger...", aseguró Ansaldo. "¿Te gusta el swinger?", indagó Ángel. Algo incómodo, el invitado no dijo nada, pero hizo un gesto asintiendo.

"El reboleo de cabeza es 'voy todos los jueves", interpretó el conductor. "Siempre me gustó el teatro...", respondió Ansaldo. "¿Qué tiene que ver el teatro con los swingers?", siguió la figura de América TV. "Bueno, pero quiero decir... soy open mind", sentenció el ex participante de Gran Hermano.