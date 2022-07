María Becerra bancó a Tini Stoessel tras la feroz crítica de Leo García

“Si no tenés talento, si no tenés disciplina, eso no se mantiene. Tini es la mejor persona que he conocido en la industria. Buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone y es dedicada con su trabajo como nadie. El éxito que tiene lo tiene completamente merecido”, sostuvo María Becerra.

Y añadió al respecto: “La gran mayoría de nosotros somos muy dedicados, componemos nuestras canciones y yo con 22 años puedo componer un hit mundial. No voy a aceptar que alguien venga y lo desvalorice porque habla de despecho. Si a él (Leo García) le molesta, que habla de despecho, que no la escuche”.

Y además bancó el contenido de su música y los mensajes que dejan en contraposición por lo expuesto por Leo García: “Hay canciones que hablan de cosas tremendas y por ahí andan. (...) Nosotros tenemos la responsabilidad de que somos gente que influimos muchísimo en jóvenes y adolescentes”.

Leo García durísimo con Tini Stoessel: "Estás ahí por tu viejo y tu música es...."

Leo García generó polémica tras su abrupta y voluntaria salida del reality El hotel de los famosos y luego volvió al centro de las miradas por su fuerte crítica a Tini Stoessel desde Twitter. "El vicheto, villeros que quieren ser chetos, y los chetos quieren ser villeros", escribió Leo García desde su cuenta en la red social del pajarito.

Y añadió: "No quieren auténticos, quieren gente que repita lo de otro y así, cómo dice la teoría de mono 100, falta con que uno haga algo distinto que el resto lo repite, sino decime como es que estamos inundados de música cache, grasa que no deja nada".

Ahí fue el momento cuando le apuntó a Tini Stoessel por su música: "La Tini diciendo 'mijente', nena saliste de cuna de oro, estás ahí por tu viejo y tu música es de pendeja despechada que lo único que piensa con quien estará el tóxico de tu chongo".

"Definitivamente tiempos aburridos argentinos, el trap, el reggaetón, la desculturización y los new egos, los héroes de cartón por doquier y el público consumista que consume, pero se queja de la guita, esto cambiará en 5 años eso es lo mas optimista", finalizó polémico el cantante.