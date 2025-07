Mariana Nannis le puso un apodo humillante a Melody Luz y la defenestró: "Es una..."

En sintonía, Charlotte también habría expresado su enojo con Melody. “La gente normal no deja con una mucama a la hija y se va a trabajar y se la saca de encima. Esta pulga es conflictiva. No la veo a mi hija peleando con nadie”, dijo Mariana en nombre de su hija.

Mariana aseguró que solo vio una vez a la bailarina, pero que desde entonces el vínculo quedó dañado. “Yo no le hice nada. A esta pulga la vi una sola vez en mi vida que vino a mi casa, se las agarró conmigo diciendo cualquier cosa pero no contó la verdad... Si tiene que hablar, que hable, y que diga la verdad”, lanzó.

En ese sentido, insistió en que Melody acomoda los hechos: “No dice la verdad, dice lo que le conviene, pero no es así. Si vos querés contar, contá toda la historia. No cuentes un poquito de la historia”.

Mariana Nannis también comparó su relación con Melody con la que tuvo con otras exnovias de su hijo: “Ella entró a mi casa como rara, no sé, no me pareció como normal. Mira que yo me llevo re bien con todas... Me llevo bien con Macaggi, que salió con Alexander. La adoro, me parece muy buena persona. La quiero mucho. Nunca tuve ningún problema con ella. Tampoco con Macarena, la segunda novia de Alexander, Macarena Herrera. La adoro”.

“¿Cómo puede ser que tengo relación con todas las ex novias de Alex y me llevo súper bien y con esta piba no? Yo no soy la conflictiva. Si lo fuera, me llevaría mal con todas”, cuestionó.

Por último, Mariana defendió su estilo de humor y volvió a atacar: “No me parece venir a atacarme a mí cuando el mensaje no era para ella. Se ve que no conoce mi humor. Mi humor es muy ácido y esta pulga no entendió mi humor. Pero claro... ¿cómo va a entender mi humor si es una descerebrada?”.

La madre de Alex también hizo una dura acusación: “El cocinero es una víctima de esta pulga igual que mi hijo... Son dos víctimas de ella. Los usa para donde quiere, y para como quiere ella”.

“Hoy está con uno, mañana está con otro y después si puede está con los dos, porque esta es fiestera. Ella hace lo que quiere con los dos. Los dos son víctimas de ella, de esta pulga”, concluyó furiosa.

El conflicto entre Mariana Nannis y Melody Luz sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. Tras los recientes cruces en redes sociales entre la madre de Alex Caniggia y su actual pareja, salieron a la luz los mensajes privados que la ex del Pájaro Caniggia le habría enviado al periodista Matías Vázquez, los cuales no hicieron más que avivar la polémica.

La reconciliación entre Melody y Alex, luego de la separación de la bailarina con el chef Santiago del Azar, reabrió viejas heridas familiares. En el pasado, Melody había contado que Nannis los echó del Faena cuando ella estaba embarazada de Venezia, dejándolos en una situación límite. Desde entonces, la relación entre ambas quedó completamente rota.

La tensión volvió a encenderse cuando Mariana publicó mensajes en tono burlón hacia la madre de su nieta. “Andá comprando el Nesquik que el cocinero pone la leche”, escribió, en clara referencia al vínculo entre Melody y Del Azar. Sin quedarse atrás, la bailarina respondió en redes: “¡Para Nesquik estoy yo! Que soy bien negrita y villera”. Y añadió: “Soy una mamá cariñosa, presente y humilde. No soy acumuladora, mala persona ni mentirosa”.

En medio del escándalo, Nannis optó por comunicarse por mensaje privado con Matías Vázquez, quien leyó los textos al aire en Puro Show (El Trece). Con su estilo directo, Mariana explicó: “El mensaje tiene que ver con mi humor, que es muy ácido y no toda la gente lo entiende. ¿Alguna vez me escuchaste hablar mal de Melody? No hablo de Melody, siempre la llamé pulga. Ella se hace la víctima, yo no le digo Melody, le digo la pulga”.

También se refirió al conflicto por el departamento en el Faena: “Primero, cuando vas a tener un hijo, tenés que tener a alguien que tenga su propia casa, no que viva en la casa de su mamá. Yo le estaba pidiendo hace un año el departamento a mi hijo y nunca me lo devolvía”. Además, reveló que tras su separación no recibió “compensación económica”, lo que aumentó sus reclamos.

En comparación con las ex de su hijo, Nannis fue tajante: “Yo prefiero a todas las novias anteriores de Alex. Me llevo muy bien con Sofía Macaggi y con Macarena, que es mi amiga. Todo siempre de la mejor manera. Imaginate si me voy a llevar bien con la pulga”.

Y lanzó una dura crítica hacia su entorno familiar: “Mis hijos no me ayudan en nada, ni para comprar un paquete de fideos. Obvio que voy a necesitar mi departamento, me hacen quedar siempre como la mala de la película”.