Mauro Icardi otra vez complicado: una ex participante de un reality mostró explosivos chats íntimos con el futbolista

IG chat Mauro Icardi Camila Nuñez

Lo concreto es que Camila ofrece fotografías eróticas desde sus redes sociales, a cambio de una suma de dinero por supuesto, ante lo cual Icardi le habría consultado. De acuerdo a las teóricas capturas de pantalla, Mauro habría solicitado "Info del contenido".

Pero no sólo habría sido esa la comunicación, dado que el actual delantero del Galatasaray le habría confiado: “Te vi en canal 13, jaja”, así como también le habría consultado en tono hot "¿Cuándo cocinamos juntos?", junto a un emoji de una hamburguesa, todo un clásico ya en él.

Y si bien, por lo que se deja ver en la imagen Camila no le habría respondido en aquel momento, al sumarse a la lista de chicas que aseguran haber sido contactadas por el actual novio de la China Suárez con fines sexuales, Núñez se preguntó picante sobre la captura del chat “¿No se cansa nunca? Qué loco“.

Camila Nuñez

Natasha Rey explicó por qué filtró el video íntimo de Mauro Icardi

Luego de varios días de silencio, Natasha Rey rompió el hermetismo y habló en LAM (América TV) sobre su escandaloso enfrentamiento con Mauro Icardi, tras la filtración del video íntimo que tuvo un fuerte impacto mediático.

En diálogo con Ángel de Brito, Rey contó en LAM (América TV) cómo comenzó su vínculo con el futbolista y qué la llevó a difundir el material: “Me reaccionaba las historias. Desde el año 2021, más o menos. Me hablaba por redes, era un intercambio hot y no lo voy a negar, porque en esos años lo hice”.

Según relató, el conflicto se reactivó recientemente por un mensaje inesperado: “Me manda un mensaje y, en eso, lo borra. Yo le hago una captura, se la mando a él y le digo: ‘¿Qué me mandaste?’. Y ahí empieza la historia. Me desbloquea de WhatsApp y me pide que no muestre nada de lo que tenía de la época anterior”.

Natasha explicó que entonces se sintió expuesta públicamente cuando Icardi compartió publicaciones en sus redes en las que, según ella, la señalaba indirectamente ante Wanda Nara. “Él me expone con su señora en las historias de Instagram, y como que las apuestas fueron subiendo. Me hago responsable, pero ellos también tienen que hacerse cargo”, afirmó.

Finalmente, justificó su decisión de filtrar el video con una frase contundente: “Le puse: ‘Que se pudra todo’, y él borró lo que a él le convenía”. Además, desmintió cualquier intervención de Wanda Nara en el escándalo: “Ella no me mandó nada”.