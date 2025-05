Mauro Icardi se habría creado una cuenta secundaria para que la China Suárez no lo controle: el chat secreto

"Mauro Icardi le pide a esta persona que se comunique con Elba Marcovecchio", agregó Pepe.

Luego, mostraron el chat secreto entre el delantero de Galatasaray y su amigo que decía: "Me lo creé con otro celular, porque Euge me está revisando las redes últimamente y me incomoda".

También se leía en la conversación: "Si te contesta Elba, avisame, y te paso el Instagram. Así, me habla ahí. Decile que quiero hablar de algo personal".

chat secreto mauro.jpg

Filtraron los mensajes que Mauro Icardi y La China usarán para denunciar a uno de los abogados de Wanda Nara

En medio de la guerra mediática entre Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara, surgió un tema muy delicado que merece un capítulo aparte.

El futbolista anticipó que está por presentar una denuncia formal contra Guillermo Gastón López, uno de los abogados que forma parte del estudio jurídico que representa a Wanda Nara.

¿El motivo? Habría hostigado a la China Suárez a través de mensajes privados en Instagram.

Icardi compartió en sus historias algunos de esos textos verdaderamente repudiables, en los que López se refería a la actriz con insultos de todo tipo. “¿Por qué sos tan repulsiva? Por no decir p... barata”, fue uno de los tantos mensajes descalificantes que le habría enviado. También habría hecho referencia a sus hijos y la habría tildado de “mantenida”.

posteos mauro icardi.png

En un impulso por defender públicamente a su pareja, Icardi publicó una imagen del estudio de abogados Payarola, en la que también aparece López, y los acusó de “estafadores” y “mala gente”. Además, sostuvo que algunos de los profesionales estarían ejerciendo sin matrícula.

Pero lejos de dejar el tema solo en el ámbito de las redes, el futbolista advirtió que llevará el caso a la Justicia.