Menú especial y un mágico regalo: las fotos de la increíble fiesta que la China Suárez le organizó a Magnolia

Magnolia cumpleaños

Además, compartió un video con la reacción de la niña ante el mágico regalo que consiguió su mamá, que se trataba de peluche que viene dentro de un huevo para los chicos presencien su nacimiento al ritmo de la canción de feliz cumpleaños.

Embed

Por otro lado, un detalle que sorprendió a sus seguidores, fue el menú que la China eligió para la ocasión, ya que mostró unas bandejas con distintos postres originarios de Turquía.

De todas formas, no faltaron los clásicos argentinos ya que en la mesa hubo una torta de frutillas, chipá, y la torta central fue de chocolate también con frutas y decoraciones de Hello Kitty.

postres de turquia china suarez

cumpleaños Magnolia

La Joaqui rompió el silencio sobre su distanciamiento con la China Suárez y aclaró las versiones de traición

En las últimas horas Yanina Latorre habló sobre la amistad de La Joaqui con la China Suárez y sacó a la luz una oscura versión acerca de los motivos que las llevaron a poner una distancia en el vínculo.

“Con La Joaqui eran amigas y la detesta porque se garcho a Ecko y así con todas. Es tremendo", expresó la panelista en una charla con el streaming de Bondi Live.

Como era de esperarse, esta información causó un gran revuelo y este jueves la cantante rompió el silencio en una charla en el diván de Corta Por Lozano (Telefe) donde se animó hablar acerca de esta situación.

En primer lugar, acaloró que nunca tuvo una relación con el cantante y explicó: “Eso no pasó. Yo con el pibe ni siquiera salí. Nos conocemos desde la época del quinto escalón”.

Luego, remarcó: “Uno a veces se desvincula porque cuando vas creciendo vas teniendo gustos distintos. A mí me gusta el RKT y a vos te gusta el pop, entonces vos a la tarde querés tomarte unos mates escuchando a Selena Gómez y yo quiero escuchar a Pablo Lescano con un terere".

“No está todo mal. No tuve ningún problema con ella. Tenemos la mejor. La verdad no me la cruzó hace un montón porque yo estoy en otra. No habló hace un montón y soy muy particular con las redes. Hay cosas que están buenas charlarlas en personas o no charlarlas”, finalizó.