Fito Páez agrega una tercera fecha en Buenos Aires: cuándo será
El cantante, doble ganador del Latin Grammy 2025, sumó una presentación en Buenos Aires. Los detalles.
12 ene 2026, 12:05
Fito Páez comienza una etapa completamente nueva en su vida artística: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal. Durante tres noches los días 19, 20 de marzo y 10 de abril en el Movistar Arena, el artista cautivará nuevamente a su público con esta propuesta única.
SALE EL SOL TOUR 2026 es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas.
Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música.
En esta nueva propuesta también se integran piezas de “Novela”, su más reciente álbum conceptual y cinematográfico, celebrado por la crítica y el público como una de sus obras más ambiciosas.
El regreso al escenario porteño promete ser una celebración de la música, la poesía y la conexión irrepetible con el público argentino.
Más que una gira, SALE EL SOL es una declaración artística: una invitación a ver a Fito Páez como nunca antes, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante.
Luego de un 2025 consagratorio con “Páez Tecknicolor” —la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que culminó exitosamente en noviembre con presentaciones en Estados Unidos—, el artista comienza el año embarcándose en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.
SALE EL SOL TOUR 2026:
19 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡AGOTADO!
20 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡AGOTADO!
10 de abril - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡NUEVA FECHA! (Entradas a la venta desde el martes 13 de enero)
15 de abril - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina