Fito Páez agrega una tercera fecha en Buenos Aires: cuándo será

El regreso al escenario porteño promete ser una celebración de la música, la poesía y la conexión irrepetible con el público argentino.

Más que una gira, SALE EL SOL es una declaración artística: una invitación a ver a Fito Páez como nunca antes, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante.

Luego de un 2025 consagratorio con “Páez Tecknicolor” —la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que culminó exitosamente en noviembre con presentaciones en Estados Unidos—, el artista comienza el año embarcándose en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

SALE EL SOL TOUR 2026:

19 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡AGOTADO!

20 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡AGOTADO!

10 de abril - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡NUEVA FECHA! (Entradas a la venta desde el martes 13 de enero)

15 de abril - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina

17 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina