A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
Música
SALE EL SOL

Fito Páez agrega una tercera fecha en Buenos Aires: cuándo será

El cantante, doble ganador del Latin Grammy 2025, sumó una presentación en Buenos Aires. Los detalles.

12 ene 2026, 12:05
Fito Páez agrega una tercera fecha en Buenos Aires: cuándo será
Fito Páez agrega una tercera fecha en Buenos Aires: cuándo será

Fito Páez agrega una tercera fecha en Buenos Aires: cuándo será

Fito Páez comienza una etapa completamente nueva en su vida artística: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal. Durante tres noches los días 19, 20 de marzo y 10 de abril en el Movistar Arena, el artista cautivará nuevamente a su público con esta propuesta única.

SALE EL SOL TOUR 2026 es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas.

Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música.

En esta nueva propuesta también se integran piezas de “Novela”, su más reciente álbum conceptual y cinematográfico, celebrado por la crítica y el público como una de sus obras más ambiciosas.

El regreso al escenario porteño promete ser una celebración de la música, la poesía y la conexión irrepetible con el público argentino.

Más que una gira, SALE EL SOL es una declaración artística: una invitación a ver a Fito Páez como nunca antes, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante.

Luego de un 2025 consagratorio con “Páez Tecknicolor” —la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que culminó exitosamente en noviembre con presentaciones en Estados Unidos—, el artista comienza el año embarcándose en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

SALE EL SOL TOUR 2026:

19 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡AGOTADO!

20 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡AGOTADO!

10 de abril - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡NUEVA FECHA! (Entradas a la venta desde el martes 13 de enero)

15 de abril - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina

17 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina

Sin título

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Fito Páez Buenos Aires

Lo más visto