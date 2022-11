Paulo Londra presentó su nuevo álbum "Back to the game"

El principal artista argentino a nivel global, Paulo Londra, lanzó hoy su muy anticipado segundo álbum BACK TO THE GAME, como parte de sugran regreso a la escena musical después de casi tres años de no poder compartir nueva música con sus fans. Este proyecto fue intencionalmente diseñado junto con Warner Latina para demostrar la versatilidad en la maestría musical de Paulo Londra. El álbum se encuentra disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales.