Quién es Athenas, la cantante argentina que emocionó al papa León XIV: de Cantaniño al reconocimiento internacional

Su desempeño le permitió ser seleccionada junto a otros cuatro chicos para integrar KtrasK, el grupo musical que surgió del ciclo televisivo.

Con esa formación grabó discos y realizó presentaciones tanto en la Argentina como en el exterior, dando sus primeros pasos profesionales en el mundo de la música.

Sin embargo, con el paso del tiempo decidió tomar un camino diferente y alejarse del circuito comercial para dedicarse a un género profundamente vinculado con sus creencias religiosas.

En 2012 inició su carrera como solista junto al productor Jonatan Narváez y comenzó a construir una identidad artística centrada en la música católica y la evangelización.

En una entrevista con TN, la cantante recordó que su relación con la fe comenzó durante la infancia, cuando su mamá la llevaba a encuentros de oración.

“Empecé a llorar y a llorar, simplemente de experimentar y sentir el amor y la presencia de Dios”, contó sobre una experiencia que vivió cuando tenía apenas cinco años.

La música también estaba presente en su hogar. Su padre tocaba la guitarra y comenzó a enseñarle canciones cuando ella tenía seis años.

Durante la adolescencia comprendió que quería unir sus dos grandes pasiones: la música y la fe.

“Yo esto que viví quiero que lo vivan otros”, recordó sobre el momento en el que descubrió que podía transmitir sus creencias a través de sus canciones.

Athenas cantó para el papa Francisco y fue nominada al Latin Grammy

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria ocurrió en 2013, cuando participó de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Brasil.

En aquella oportunidad, Athenas tuvo la posibilidad de cantar ante el papa Francisco, en un acontecimiento que marcó un antes y un después en su carrera.

Desde entonces, su música comenzó a llegar a distintos países y la artista se presentó en más de 150 ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa.

En 2022 alcanzó otro importante reconocimiento internacional al recibir una nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Cristiano por Alfa y Omega.

La distinción tuvo un significado especial porque se trataba de un proyecto independiente desarrollado junto a su marido, el músico Tobías Buteler.

Ambos comparten su vida familiar y también su trabajo artístico. Juntos componen canciones, producen discos y desarrollan contenidos musicales relacionados con la espiritualidad.

Entre sus proyectos se encuentran salmos musicalizados, el rosario, la Coronilla de la Divina Misericordia y el Vía Crucis.

Actualmente, la pareja vive en Nashville, Estados Unidos, junto a su hijo Elías. Se instalaron allí en 2020, en una etapa de grandes cambios personales y profesionales.

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La emoción de Athenas al cantar durante la visita del papa León XIV a la Argentina

La convocatoria para participar de las celebraciones por la visita de León XIV tuvo un significado muy especial para Athenas.

La cantante formó parte de la preparación musical de la misa celebrada el 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, que contó con un imponente coro de 150 voces y una orquesta de 50 músicos.

Además, participó del encuentro del Sumo Pontífice con los jóvenes, realizado al día siguiente.

En diálogo con EWTN News, la artista explicó lo que representaba para ella formar parte de un acontecimiento de semejante magnitud.

“Es un llamado de Dios, es una vocación. Es para lo que fui hecha”, expresó.

También dejó en claro cuál es el principal objetivo de su música. “Queremos que la música sea un canal para encontrarse con Dios, con la fe”, sostuvo.

Y agregó: “Yo quiero que toque los corazones, que haga pensar en las letras, que haga pensar en la conexión con Jesús”.

Tras su participación en las celebraciones religiosas, Athenas compartió distintos momentos de la experiencia en sus redes sociales y publicó un mensaje cargado de emoción.

“Jesús… no tengo palabras, más que alabarte y darte toda la Gloria… no podría cantarle a nadie más…”, escribió en Instagram.

De aquella niña que comenzó cantando en un programa de Telefe a convertirse en una artista reconocida internacionalmente por su música religiosa, Athenas construyó una carrera que la llevó a presentarse ante dos papas: Francisco y León XIV.

Una historia de talento, perseverancia y fe que volvió a cobrar protagonismo durante la histórica visita del Pontífice a la Argentina.