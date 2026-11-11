La contundente victoria judicial de Vicky Xipolitakis contra Javier Naselli: su fuerte reacción tras conocer el fallo

Otro de los puntos centrales de la resolución tiene que ver con la protección de Vicky Xipolitakis y su hijo. En ese sentido, se dispuso una restricción perimetral de 300 metros durante un año. La medida le prohíbe a Javier Naselli acercarse a cualquiera de los dos y también establece que no podrá comunicarse con ellos por ningún medio o vía.

A su vez, el fallo contempla una cuestión que viene generando fuertes reclamos por parte de la panelista: la cuota alimentaria. El empresario deberá regularizar los pagos correspondientes a su hijo, ya que, según había manifestado anteriormente Vicky, acumularía una deuda de al menos dos años.

Aunque actualmente Naselli reside en Estados Unidos, esa circunstancia no lo exime de cumplir con las disposiciones judiciales. Por el contrario, deberá demostrar que está acatando cada uno de los requisitos establecidos en la probation.

El origen de esta causa se remonta a un episodio ocurrido en 2024, cuando, en medio de una discusión con su expareja, Javier Naselli habría roto el teléfono celular de Vicky Xipolitakis. El hijo de ambos se encontraba presente en ese momento e intentó intervenir para defender a su mamá.

La secuencia quedó registrada en un video que posteriormente fue incorporado a la causa y se convirtió en un elemento probatorio de relevancia para el proceso judicial. A partir de aquel episodio, la panelista continuó adelante con su reclamo hasta conseguir esta nueva resolución.

Cuál fue la reacción de Vicky Xipolitkis al conocer el fallo de la Justicia sobre Javier Naselli

Como era de suponer, la noticia tuvo una repercusión inmediata en las redes sociales de Vicky Xipolitakis, quien eligió compartir una publicación periodística sobre el resultado de la causa y expresar públicamente lo que significa para ella este desenlace.

Con un mensaje cargado de emoción, la panelista de Telefe dejó en claro el alivio que sintió después de tantos años de lucha. “Después de tanto dolor, de tanta lucha, se hizo Justicia”, escribió al referirse al fallo contra su expareja.

Pero ese no fue el único gesto que tuvo en sus redes. Xipolitakis también publicó una serie de historias de Instagram en las que agradeció especialmente a los abogados que la acompañaron durante todo el recorrido judicial y la ayudaron a sostener su reclamo.

En otra de sus publicaciones, la mediática compartió una fotografía de su hijo y le dedicó unas palabras que reflejaron el lugar fundamental que ocupa en su vida. “Mi mayor motivo, mi fuerza más grande y mi razón para nunca rendirme”, expresó, dejando en evidencia que la protección del pequeño fue uno de los principales motores para continuar adelante con la denuncia.

Cabe recordar que el camino judicial de Vicky Xipolitakis estuvo marcado por distintas instancias y resoluciones adversas. Según había contado la propia panelista, después de presentar su primera denuncia por violencia de género, Javier Naselli fue absuelto.

Lejos de abandonar el reclamo, decidió continuar por la vía judicial y llegó a una segunda instancia, en la que nuevamente el empresario obtuvo un resultado favorable. Sin embargo, la situación tuvo un nuevo giro en la tercera etapa del proceso, cuando consiguió una condena que, de acuerdo con su propio relato, estuvo vinculada a "dejar a su hijo en la calle".

Ahora, con esta nueva resolución y las condiciones que deberá cumplir Naselli durante un año, Vicky Xipolitakis volvió a expresarse públicamente sobre una batalla judicial que lleva adelante desde hace tiempo. Su mensaje fue breve, pero contundente: después de tanto dolor y perseverancia, siente que finalmente obtuvo Justicia.