Rauw Alejandro lanza su nuevo single Buenos términos en medio de su gira por LatinoAmérica

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro presente su nuevo single titulado Buenos términos que forma parte de su próximo material.

30 jul 2025, 11:00
El artista puertorriqueño Rauw Alejandro, ganador del Latin Grammy y cuatro veces nominado al destacado premio, sigue imparable con el lanzamiento de su nuevo sencillo y video Buenos términos, una propuesta cargada de tensión e inspirada en ritmos afrocaribeños, parte de su esperado próximo álbum.

En Buenos términos, Rauw canta sobre una relación intensa, tormentosa y adictiva, donde las discusiones conducen, inevitablemente, a una reconciliación.

Con guiños estilísticos a la cultura afrocaribeña, el video, dirigido por Martin Seipel y El Zorro, tiene una estética cinematográfica oscura que captura perfectamente la vibra de la canción: abre con Rauw sobre el techo de una casa en medio de una tormenta y alterna entre escenas junto a su amante y potentes secuencias de baile, resaltando su talento como cantante, actor y bailarín.

El cantante adelantó el tema a sus fans el domingo con un fragmento de 37 segundos en su nuevo canal de WhatsApp, donde de forma juguetona describió la canción como “un poquito tóxica”. Los fans pueden unirse a su canal AQUÍ.

En abril, Rauw comenzó a marcar el inicio de su nueva etapa musical con Carita Linda, un éxito de estilo neo-bomba que rinde homenaje a sus ancestros y a sus raíces puertorriqueñas. Este tema, el primero en salir de su próximo proyecto discográfico, le otorgó su 12º número uno al liderar tanto el listado Latin Airplay como Latin Pop Airplay.

Su esperado nuevo álbum será la continuación de Cosa Nuestra, que debutó en el puesto #1 del ranking Latin Albums, alcanzó el #6 en el Billboard 200, y pasó a la historia como el primer disco latino en ubicar 15 canciones simultáneamente en el Top 200 global de Spotify.

Calificado por Rolling Stone como “el showman más destacado de la música latina”, el alcance de la estrella global de Rauw Alejandro es incuestionable: fans de todo el mundo llenaron arenas vestidos con trajes de rayas y vestidos de gala al mejor estilo del Cosa Nuestra World Tour durante las funciones completamente agotadas en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

Con decenas de reseñas elogiosas de medios como Billboard, Rolling Stone, Clash y El Mundo, la expectativa por la etapa latinoamericana de la gira Cosa Nuestra ha superado todos los puntos.

