Rauw Alejandro lanza su nuevo single Buenos términos en medio de su gira por LatinoAmérica

En abril, Rauw comenzó a marcar el inicio de su nueva etapa musical con Carita Linda, un éxito de estilo neo-bomba que rinde homenaje a sus ancestros y a sus raíces puertorriqueñas. Este tema, el primero en salir de su próximo proyecto discográfico, le otorgó su 12º número uno al liderar tanto el listado Latin Airplay como Latin Pop Airplay.

Su esperado nuevo álbum será la continuación de Cosa Nuestra, que debutó en el puesto #1 del ranking Latin Albums, alcanzó el #6 en el Billboard 200, y pasó a la historia como el primer disco latino en ubicar 15 canciones simultáneamente en el Top 200 global de Spotify.

Calificado por Rolling Stone como “el showman más destacado de la música latina”, el alcance de la estrella global de Rauw Alejandro es incuestionable: fans de todo el mundo llenaron arenas vestidos con trajes de rayas y vestidos de gala al mejor estilo del Cosa Nuestra World Tour durante las funciones completamente agotadas en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

Con decenas de reseñas elogiosas de medios como Billboard, Rolling Stone, Clash y El Mundo, la expectativa por la etapa latinoamericana de la gira Cosa Nuestra ha superado todos los puntos.