Rubén Blades, anuncia su regreso a Buenos Aires con la gira "Fotografías"

“... El 2027 sería mi último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, aunque es posible que continuemos grabando juntos. Anhelo estar de regreso y de manera más permanente en Panamá, a más tardar en 2028...”.

“... Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos.”

16 DE AGOSTO | MOVISTAR ARENA

POR UNA NOCHE MÁS, BUENOS AIRES SERÁ LA CAPITAL DE LA SALSA

Con más razón estamos ante una oportunidad única de ver en vivo a un artista que marcó generaciones y que durante años sus conciertos han sido espacios de encuentro entre generaciones que encuentran en sus canciones relatos que los identifican.

La gira con la que el año pasado ya ha visitado varias ciudades de Estados Unidos, Perú, Colombia y continúa este año por Italia, Suiza, Inglaterra, Alemania, Francia y España, volverá a Latinoamérica, comenzando el jueves 11 de agosto en el Auditorio Sodre de Montevideo para seguir el 14 del mismo mes en el Movistar Arena de Santiago de Chile y finalizar en Buenos Aires, en el Movistar Arena el día Domingo 16 de agosto.

Rubén Blades, quien cambió la forma en que el mundo escucha salsa, es historia viva de la música y este tour es una celebración de su extraordinaria carrera. Será un encuentro irrepetible, con un seleccionado especial de su repertorio, que incluye temas de su nuevo álbum Fotografías, así como de los clásicos de la música en español Siembra y Buscando América -y más-, como "Pedro Navaja", “Plástico”, "Decisiones", "Amor y Control" , entre otros.

“Fotografías”, la canción que abre y le da nombre al disco, como una epifanía, reza:

“Cada retrato guarda una historia,

memoria fiel que no morirá.

Testigo mudo, de lo que pudo ser y no volverá”

Nunca se sabe cuándo es la última vez que se puede ver a un artista auténtico cómo Rubén Blades . Siempre es una buena oportunidad para tomar esa ‘fotografía’, que guarde un pedazo gigante de la historia de la cultura popular del mundo y quede resguardada en nuestra memoria para siempre. En ese sentido, será un show irrepetible, cargado de emociones con canciones que cambiaron todo. Mientras las giras llegan lentamente a su final, su música continúa habitando la memoria colectiva.

“En nuestro regreso a Montevideo, Santiago y Buenos Aires, nos tomaremos el tiempo de presentarles algunas de las nuevas canciones y el repertorio con que nos han apoyado a lo largo de tantos años...¨

Blades, reconocido con 25 premios Grammy (13 Latinos y 12 anglos), para esta ocasión especial, estará acompañado por la Roberto Delgado Big Band, integrada por 20 músicos panameños que lo acompañan desde el año 2010.

En cuanto al álbum Fotografías, continúa el ciclo de Blades junto a Roberto Delgado y la Orquesta de Panamá . Según el artista, la banda "demuestra su versatilidad al interpretar diversos formatos: dos trompetas, tres trombones, orquesta y Big Band".