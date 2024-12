Nacho Elizalde expuso la verdad de su salida de Luzu, confirmó que va a Olga y explotó todo

"Ayer Migue lo dijo y acá estoy yo, contándolo. El año que viene voy a estar en Olga. Fue una decesión difícil irme de Nadie dice nada, pero sentí que era el momento, que era una oportunidad que no quería dejar pasar", siguió.

Elizalde destacó qué fue lo que inclinó la balanza. "Me ofrecieron conducir un ciclo diario junto a Paula Chaves, armar el equipo y tomar la dirección del programa. Eso es un crecimiento en mi carrera", resaltó.

"Me costó mucho tomar esta decisión. Sé que hay gente que está dolida, y yo también lo estoy, porque Luz me dio un montón, pero es un crecimiento y lo tengo que hacer", remató.

El portazo de Nacho Elizalde en Luzu: qué ocurrió con Nico Occhiato y su programa estrella

Días atrás, Nacho Elizalde sorprendió a la enorme audiencia de Nadie dice nada (Luzu TV) anunciando su renuncia al programa de Nico Occhiato en medio de lágrimas.

Lo cierto es que Nacho, uno de los integrantes originales del popular programa de streaming, había regresado al ciclo luego de la licencia que se había tomado para participar de Bake Off Famosos (Telefe) y, en coincidencia con las mil emisiones del programa, anunció su partida.

“Tomé una decisión”, dijo Nacho de pronto para referirse a su salida del programa y, luego de unos segundos, con la voz quebrada y los ojos llorosos continuó: “No pensé que iba a llorar… Como saben, soy una persona muy cambiante y necesito desafíos nuevos, probar cosas nuevas”.

Fue allí que Elizalde anunció con todas las letras: “Decidí irme de este programa en búsqueda de no sé qué, buscar cosas nuevas, cambiar”. “En su momento me surgió la oportunidad de participar en Bake Off, no era compatible con los horarios de este programa, hablé con Nico (Occhiato), lo entendió y tuve que dejar el proyecto porque uno tiene que elegir en la vida…”, agregó.

“Obviamente, uno no siempre está seguro de las decisiones. Puedo tomarla y después arrepentirme. Yo decidí tomarla, agarrar ese proyecto y dejar este de lado”, continuó Nacho Elizalde para luego agradecerle a Occhiato la enorme oportunidad que le dio, quien se limitó a escucharlo.

Por último, Nacho se despidió emocionado haciendo saber todo lo que significó Luzu en su carrera. “Todo mi presente es gracias a Nadie dice nada, que me esté yendo bien en la Polenta, tenga una marca de ropa y que me hayan llamado para Bake Off es gracias a este programa, pero en algún momento yo necesito movimiento y tengo que cambiar y sentí que era el momento de despedirme”, concluyó.