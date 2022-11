Nancy Pazos sobre la polémica por su opinión de Mora de Gran Hermano 2022: "No la discriminé"

"Mora no sabés si es hombre o mujer en su aspecto, y eso molesta", expresó la periodista, y sumó sobre el lenguaje inclusivo: "Cuando escuché a los amigos hablando en inclusivo, dije afuera Mora".

Y remarcó al respecto: "No porque a mi me moleste ese tipo de lenguaje, todo lo contrario, pero sí a mucha gente lo que es distinto le incomoda".

Lo cierto es que ante el revuelo que generaron sus declaraciones, PrimiciasYa se contactó con Nancy Pazos quien aclaró: "No vi la nota pero sí sé lo que dije. En ningún momento me hice cargo de: 'Ay, no sé si es hombre, mujer, ni nada '. Lo único que dije fue: 'para mí influyó mucho el estilo de lo que representa Mora para el afuera en una parte importante de la gente que votó en contra'".

Y dejó en claro el sentido de sus dichos: "No lo dije desde mí, soy una mina recontra abierta, banco al colectivo LGTB, soy una mina pañuelo verde, activista... Después qué levantaron no tengo la menor idea, me chu.. un reverendo hue.. Ni miro tele. Pero sí sé exactamente lo que dije: yo no la discriminé, al contrario, lo que dije fue que para mí el voto contra Mora, más allá del juego, estuvo influenciado por un montón de cosas".

"En un momento dije: cuando sacamos al aire a sus amigos y hablaban en inclusivo, dije chau, sory Mora pero va a estar terminando afuera por el prejuicio de la sociedad. Mi discurso no es prejuicioso, yo me hago cargo y digo que esta es una sociedad todavía muy conservadora y las minorías molestan. Y una persona distinta es molesta. Eso es lo que dije y le pregunté a la madre por eso y es el mismo discurso que tuvo la madre. No miré lo que se levantó, no sé nada", explicó la periodista.

Y cerró: "Yo hice un análisis de lo que estaba pasando y lo que había sido el voto contra Mora, obviamente la votaron en contra porque jugó mal, pero más allá de eso sus características personales potenciaron. Es así, ella no es hegemonía y lamentablemente todo lo distinto tiene un costo. De hecho, la madre dijo lo mismo".

La furia de la Tora por que no se fue Agustín en Gran Hermano 2022

Lucila Villar, La Tora, dejó en claro su deseo: que se vaya Agustín Guardis y que no quedaran Mora y Juan en la última definición de placa, que terminó dejando a la joven de 21 años fuera de la casa.

La Tora, después de que Agustín se imponga en la gala de eliminación y quedara exento de la placa, no pudo disimular su cara de enojo y fiel a su personalidad así lo expuso en pleno vivo.

“¡Quería que se vaya Agustín, loco! Eso es lo que pasó, no que quedaron ellos en placa”, exclamó la participante ante la consulta de Santiago del Moro al verla un tanto fastidiada.

“Igual como ustedes saben, acá elige la gente y veremos a quién le toca ahora agarrar la valija”, le explicó luego el conductor.

Finalmente, Mora resultó la tercera eliminada de la casa -obtuvo el 60,07% de los votos mientras que el taxista fanático de San Lorenzo logró el 39,93%-.