Nicolás Cabre y Mariano Martínez suspendieron inesperadamente su obra teatral en Carlos Paz: los motivos

El mensaje fue acompañado por un video captado por el equipo periodístico de A la tarde (América TV) que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se puede ver el momento exacto en el que los protagonistas salen al escenario para comunicarle al público la determinación adoptada. Con serenidad y respeto, los actores explicaron lo ocurrido y dejaron en claro que la prioridad era la salud de la espectadora.

Lejos de generar malestar o reclamos, la reacción del público fue ejemplar. Los asistentes respondieron con aplausos sostenidos, muchos de ellos de pie, en una muestra de apoyo y reconocimiento al gesto solidario y empático del elenco. El clima en la sala pasó de la sorpresa inicial a una ovación cargada de comprensión y respeto.

El episodio dejó en evidencia la importancia de actuar con rapidez y responsabilidad ante situaciones imprevistas, incluso cuando se trata de un espectáculo que convoca a cientos de personas. La suspensión preventiva de la función fue recibida como una decisión acertada, que priorizó el bienestar por sobre cualquier otra consideración.

Así, una noche que prometía risas y entretenimiento terminó marcada por un momento de tensión, pero también por una reacción colectiva que fue destacada tanto por el público presente como por quienes siguieron el hecho a través de las redes sociales.

Ni media palabra obra escenario

Por qué Nicolás Cabré y Mariano Martínez quedaron envueltos en una polémica con Ni media palabra

La temporada teatral 2026 en Villa Carlos Paz tiene un claro protagonista: Ni media palabra. La comedia, dirigida por Rocío Pardo —hija del histórico productor Miguel Pardo— junto a Nicolás Cabré, no solo lidera la taquilla desde su estreno, sino que también quedó en el centro de una fuerte controversia que terminó salpicando a sus figuras principales, Nicolás Cabré y Mariano Martínez.

Protagonizada por Cabré, Martínez y El Bicho Gómez, la obra se presenta de miércoles a domingos a las 22 horas en el Teatro Holiday, con salas colmadas y una fuerte presencia de la colonia artística. El éxito es indiscutido: el público responde y la comedia familiar, que aborda temas como la fama, el poder y el rating con humor ágil y giros inesperados, logra mantener a los espectadores enganchados de principio a fin.

Sin embargo, la polémica no tuvo que ver con el contenido de la obra sino con una decisión comercial que generó ruido en el ambiente teatral. Miguel Pardo, productor de Pardo Producciones y uno de los empresarios más influyentes de Carlos Paz, anunció que reembolsará el peaje a los espectadores de Córdoba que asistan a sus funciones, incluyendo Ni media palabra. La iniciativa fue rápidamente bautizada en el ambiente como “escupir para arriba”, por lo audaz de la apuesta económica en un contexto de costos elevados, según reflejaron medios cordobeses.

Ni media palabra obra

Desde la producción explicaron que la medida apunta a facilitar el acceso al teatro. Según declararon, el objetivo es “acompañar al público en un contexto económico desafiante” y lograr que “el traslado no sea un impedimento” para disfrutar de la temporada teatral en Villa Carlos Paz. El beneficio aplica únicamente a entradas compradas en boletería, tiene cupos limitados y no es acumulable con otros descuentos.

El anuncio generó críticas y reavivó viejas polémicas alrededor de Miguel Pardo, quien esta temporada tiene a su cargo unas 25 obras y que tiempo atrás fue expulsado de AADET por supuestas irregularidades en la taquilla. A eso se sumó su llamativa llegada en Ferrari a funciones de Ni media palabra, un gesto que no pasó inadvertido y alimentó aún más el debate mediático.

Así, Ni media palabra se convirtió no solo en el gran éxito de la temporada, sino también en el foco de una polémica que, aunque ajena al escenario, terminó involucrando de lleno a Nicolás Cabré y Mariano Martínez, dos de las figuras más convocantes del teatro argentino actual.