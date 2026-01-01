El video con el profundo balance y reflexión de Nicolás Cabré para despedir el 2025: "Inolvidable"

"Te amo tanto compañero de vida", comentó la actriz a la publicación de su marido. Y luego ella reflexionó sobre el 2025 que llegó a su fin y lo que se viene en el 2026: "No me conformo con poco, no. Pero no necesito demasiado. La mirada cómplice de quienes me rodean, sabiendo que a donde vaya, van también. Los aplausos van por dentro. Pd: y me quedo corta", concluyó emotiva.

rocio pardo balance año 2025 con nicolas cabre

La palabra de Nicolás Cabré tras dar el sí con Rocío Pardo en Córdoba

Nicolás Cabré se casó por civil con Rocío Pardo en Villa Carlos Paz en los primeros días de diciembre y a minutos de convertirse en marido y mujer dialogaron con el ciclo Intrusos (América TV).

"Se los ve felices", les dijo el periodista Pablo Layús. Y el actor comentó: "Fue lindo, es un momento con la familia y los recuerdos". A lo que Rocío Pardo explicó por qué se casaron allí: "Nico ya es parte de Córdoba, así que fue la mejor decisión juntos".

En cuanto a la ceremonia del civil, el actor se sinceró: "Promesas no hubo, nosotros somos felices y esto es un paso más desde el amor que nos tenemos. Ya van casi dos años y fue un descubrir. Siempre lo digo: no sabía que se podía amar de esta manera y sentir así tan bien amado, estoy muy feliz".

Además, explicó sobre el vínculo que tienen con Rocío y cómo conocerla cambió por completo su vida y hasta lo serenó en su contacto con la prensa.

"Descubro cosas nuevas todos los días, estoy creciendo y nos vamos ayudando y aprendiendo. Hoy estoy más tranquilo, estoy haciendo la nota, imaginate, te bajé el vidrio y paré la camioneta. Es un agradecimiento, es un momento feliz", comentó el artista con mucha amabilidad.

"Siempre hablamos bien el uno del otro y hoy lo estamos demostrando con esto que decidimos hacer que es casarnos", remarcó Rocío Pardo sobre el amor que los une.

Y Cabré cerró sobre la importancia que tiene la presencia de su hija en el casamiento: "Rufi es protagonista de esto y que esté acá conmigo es lo más hermoso del mundo".