El sentido gesto de Rufina con Nicolás Cabré antes de viajar a Turquía
Nicolás Cabré vivió un momento cargado de emoción en Villa Carlos Paz gracias a una sorpresa de su hija Rufina.
5 ene 2026, 10:56
Nicolás Cabré atraviesa semanas intensas en Villa Carlos Paz, donde ya se encuentra instalado junto a Rocío Pardo y su hija Rufina para dar inicio a la temporada de verano en el teatro. Entre ensayos y preparativos, un detalle inesperado logró tocarle el corazón: el regalo que su hija le dejó en el camarín antes de viajar a Turquía con su mamá, la China Suárez.
El actor decidió compartir ese momento íntimo con sus seguidores a través de Instagram. Allí mostró la sorpresa que lo esperaba al llegar al teatro y escribió: “El regalito que me dejó Rufi en el camarín”.
En la imagen publicada se podía ver espejo completamente intervenido por Rufina, quien imprimió y pegó varias fotos de los dos juntos. De esa manera, la niña encontró una forma creativa de estar presente y acompañar a su papá a pesar de la distancia.
Las fotos elegidas reflejan escenas cotidianas y entrañables: abrazos, risas y momentos compartidos que evidencian la fortaleza del vínculo entre padre e hija.
Qué decía el furioso mensaje que la China Suárez publicó y borró en redes sociales
Todo sucedió mientras la China Suárez miraba su teléfono en los primeros minutos del año nuevo. En medio de esa rutina se encontró con un meme que la dejó desconcertada: una comparación entre dos fotos suyas, una al natural y sin maquillaje, y otra con producción completa, acompañada por la frase “El 31 a las 5 de la tarde / El 31 a las 9 de la noche”. Lejos de reírse, lo interpretó como una provocación y decidió contestar.
Con evidente enojo, la actriz utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje contundente que llamó la atención de sus seguidores. “Cuando pagan para hundirte pero todo te chupa un huev… Feliz año para todos y todas. Sean felices y reciban lo mejor. Me veo hermosa en todas mis versiones, ni lo intenten”, escribió, dejando en claro su postura.
Lo que terminó de alimentar la controversia fue la canción que eligió para acompañar la publicación: Bad Bitch, de Wanda Nara. Para gran parte del público online, esa selección no fue casual. En plataformas sociales, el gesto se interpretó como una indirecta hacia la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), a quien se señala desde hace tiempo de recurrir a cuentas falsas para atacarla y fomentar comentarios negativos.
El episodio, sin embargo, no se prolongó demasiado. Ya sea por una decisión más pensada o por influencia de su círculo cercano (entre ellos Mauro Icardi), la China Suárez optó por borrar la historia pocos minutos después de subirla. El posteo desapareció, aunque dejó flotando la sospecha sobre el verdadero destinatario de su enojo. ¿La publicación estaba dirigida de manera explícita a Wanda Nara?