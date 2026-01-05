El sentido gesto de Rufina con Nicolás Cabré antes de viajar a Turquía

nicolas cabre rufina

Qué decía el furioso mensaje que la China Suárez publicó y borró en redes sociales

Todo sucedió mientras la China Suárez miraba su teléfono en los primeros minutos del año nuevo. En medio de esa rutina se encontró con un meme que la dejó desconcertada: una comparación entre dos fotos suyas, una al natural y sin maquillaje, y otra con producción completa, acompañada por la frase “El 31 a las 5 de la tarde / El 31 a las 9 de la noche”. Lejos de reírse, lo interpretó como una provocación y decidió contestar.

Con evidente enojo, la actriz utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje contundente que llamó la atención de sus seguidores. “Cuando pagan para hundirte pero todo te chupa un huev… Feliz año para todos y todas. Sean felices y reciban lo mejor. Me veo hermosa en todas mis versiones, ni lo intenten”, escribió, dejando en claro su postura.

Lo que terminó de alimentar la controversia fue la canción que eligió para acompañar la publicación: Bad Bitch, de Wanda Nara. Para gran parte del público online, esa selección no fue casual. En plataformas sociales, el gesto se interpretó como una indirecta hacia la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), a quien se señala desde hace tiempo de recurrir a cuentas falsas para atacarla y fomentar comentarios negativos.

El episodio, sin embargo, no se prolongó demasiado. Ya sea por una decisión más pensada o por influencia de su círculo cercano (entre ellos Mauro Icardi), la China Suárez optó por borrar la historia pocos minutos después de subirla. El posteo desapareció, aunque dejó flotando la sospecha sobre el verdadero destinatario de su enojo. ¿La publicación estaba dirigida de manera explícita a Wanda Nara?