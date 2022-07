OnlyFans: Fernando Carrillo compartió su primer video totalmente desnudo

Y en las últimas horas, Carrillo compartió el primer video, como un adelanto de lo que puede verse en su cuenta, donde decide quitarse la ropa y luego tirarse al agua, pero deja ver parte de sus atributos físicos.

“Estamos más que listos!! Pero no nos haga chanchuyos!! Como otros”, “Si mi amor quiero verte como estás corporalmente bello, beso”, “Pero si te vas a encuerar?”, “Ya quiero inscribirme no solo por el morbo si no para apoyarte ya que los fans estamos para apoyar a nuestro artista yo soy uno de hueso colorado”, “¿Es realmente cierto que vas a hacer OnlyFans o es una broma?”, “En el año 2000 dijiste que no harías más fotos así, por que te decidiste en el 2022 a los 56 años??”, fueron algunos comentarios que se leen en su Instagram.

Fernando Carrillo, el ex de Catherine Fulop, se sumó a OnlyFans: su foto más hot

En busca de innovar en su carrera, Fernando Carillo decidió incursionar en OnlyFans, a sus 56 años, lo que ha provocado diversas reacciones entre sus seguidores.

Por medio de sus redes sociales, el actor anunció que lanza su perfil en esta conocida plataforma que funciona para vender fotografías y videos.

“Próximamente… OnlyFans, ¿me acompañas? Lo mejor está por venir”, escribió el ex de Catherine Fulop en una publicación.

Mientras que en otro posteo, el actor prometió que se vienen cosas buenas para sus fans.

“Inicia cuenta regresiva… Porque ustedes lo pidieron… Próximamente en OnlyFans. En esta primera temporada desde Venezuela, Ecuador, Mexico, Filipinas, Brasil y Argentina”, señaló Carillo junto a una foto sobre un caballo en la que se lo ve totalmente desnudo.