Charly García reapareció en un show de León Gieco en Punta del Este y fue ovacionado: video

La aparición del exSerú Girán se dio en el marco de una serie de celebraciones importantes: el Festival Medio y Medio cumple 30 años de historia, mientras que Agarrate Catalina festeja sus 25 años de trayectoria. Además, en los próximos días Fabián “Zorrito” Von Quintiero celebrará su cumpleaños número 60 con un show en el mismo espacio.

De hecho, fiel a su estilo, Charly dejó flotando una frase que encendió la expectativa: en tono de broma deslizó que “tal vez el martes” podría subirse al escenario para acompañar a su amigo en el festejo. Por ahora, la incógnita queda abierta.

La llegada de García a Uruguay ya había generado revuelo desde el aeropuerto, donde fue recibido por fanáticos, amigos y cronistas. Según registraron algunos medios, el músico se mostró distendido e incluso se permitió bromear con la prensa sobre sus planes de descanso y la posibilidad de compartir música con El Zorrito.

Charly Garcia apareció en Punta del Este 3

Este nuevo gesto público de Charly se suma a una seguidilla de apariciones que volvieron a colocarlo en el centro de la escena: semanas atrás había sido fotografiado disfrutando de una salida gastronómica por Buenos Aires y también fue noticia la inauguración simbólica de la “esquina Charly García”, en la zona donde vivió durante años.

La amistad entre García y Gieco tiene una historia profunda: en 1975 compartieron el proyecto PorSuiGieco junto a Raúl Porchetto, Nito Mestre y María Rosa Yorio, una experiencia que marcó una época del rock argentino. Décadas después, el reencuentro del otro lado del Río de la Plata volvió a sellar ese vínculo con una postal cargada de emoción.

Tras el show, los músicos compartieron una cena privada en el mismo predio, cerrando una noche que dejó una sensación clara entre los presentes: cada reaparición de Charly García no es solo una noticia, sino un pequeño acontecimiento cultural que moviliza memorias, afectos y una mística que sigue intacta.

Cómo está la salud de Charly García

A sus 74 años, Charly García presenta dificultades de movilidad que lo obligaron, desde hace un tiempo, a desplazarse en silla de ruedas. La situación generó preocupación entre sus seguidores, aunque su entorno cercano busca preservar su bienestar y mantener bajo perfil respecto de su vida cotidiana. En ese marco, en las últimas horas llamó la atención su aparición pública, cuando asistió a un show de León Gieco, generando sorpresa y emoción entre los presentes.

Más allá de las limitaciones físicas, el legendario artista continúa activo desde el plano creativo. En 2024 presentó La lógica del escorpión, su decimocuarto álbum de estudio, una obra que reafirma su vigencia musical y su capacidad para seguir produciendo material original, incluso sin exponerse a la exigencia de los escenarios.

Por decisión de su círculo íntimo y con el objetivo de cuidar su salud, Charly redujo al mínimo sus apariciones públicas. Desde hace varios años no realiza shows en vivo y prioriza un perfil bajo, lo que vuelve especialmente significativas este tipo de salidas puntuales, como la reciente visita al recital de Gieco.

Su último recital completo fue en 2019, en el estadio Luna Park. Luego, en 2021, participó de manera puntual interpretando algunas canciones en un evento especial, pero desde entonces no volvió a cantar en público. Aun así, cada reaparición, incluso como espectador, genera una fuerte repercusión entre sus fanáticos y en el mundo de la música.