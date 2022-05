Pampita y China Suárez, juntas en un boliche top: fotos exclusivas 

Pampita

Por su parte, la actrizy cantante concurrió junto a su gran amigo Juan Manuel Cativa, según las fotos que pudo captar PrimiciasYa.

Pampita y La China Suárez no se mostraron juntas, al menos a la salida del evento. La top posó junto a Roberto y Guillermo pero la actriz prefirió seguir caminando mientras la perseguían las cámaras.

Pampita le tiró un palito a la China Suárez

Pampita cumplió años 44 años y lo celebró en Buenos Aires junto a su marido Roberto García Moritán y sus cuatro hijos: la pequeña Ana que tiene con el empresario y los tres nenes que tiene con Benjamín Vicuña.

Como el festejo fue en el país, la modelo y conductora recibió a la prensa y le deslizó algunos comentarios, pero uno en particular hizo pensar a todos que estuvo dedicado a la China Suárez, la ex del actor chileno.

“Termina mi cumpleaños y empieza el de Roberto, así que estamos rodeados de amor, familia, amigos, sorpresas y cosas lindas”, comenzó diciendo a Intrusos, América.

“No sabía qué pedir en los deseos, pero la verdad es que solo me queda agradecer. Tengo tanto, estoy rodeada de amor, trabajo de lo que me gusta, estamos bien de salud, nos amamos… No quedan más cosas por pedir”, señaló Pampita.

“No me quedó ninguna mochila pendiente. No hay ninguna mochila, ni cosa, ni charla que no haya tenido. No me quedó gente para conversar. Me han perdonado y he perdonado. Ando liviana”, terminó completando la modelo y todo hizo pensar en la Suárez, con quien estuvo enfrentada durante años hasta el nacimiento de su última hija.

La modelo acusó a la actriz de “haberle arruinado la familia”, cuando la encontró en el motorhome del rodaje de una película desnuda junto a Vicuña. En ese entonces, Pampita estaba en pareja con el actor. Tras el nacimiento de su última hija y la separación de Vicuña con Suárez, en agosto del año paso, la modelo se acercó mucho a su ex.