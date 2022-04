La charla a corazón abierto de Pampita y el Chanchi Estévez en El hotel de los famosos

“Estamos acá porque esta es la baranda que divide el hotel del resto, de todo lo que está pasando afuera, y sé que ayer quisiste pasar esta barrera y quiero saber qué es lo que te provocó esa decisión”, le consultó Pampita.

A lo que El Chanchi se mostró con sus ojos con lágrimas al comienzo: “La verdad es que extraño mucho a mi nene, estoy muy golpeado, muy cansado, tuve una discusión con Sabri además, que es una persona que yo quiero mucho, y nos tratamos mal, y pensé que lo mejor era dar un paso al costado”.

“¿Pasó algo grave que te hizo pensar hasta este punto llego?”, le preguntó la modelo. “No, básicamente es eso, extraño mucho a mi hijo, ya pasó mucho tiempo desde que estoy acá”, explicó Chanchi. Y agregó: “No me gusta enojarme, ni que ella se pongo mal, ni generar toda una cosa, y dije: ‘Bueno, me voy’”.

“Capaz eso nos juega en contra, porque al tener tanto confianza nos damos ciertas licencias de hablar más acaloradamente quizás, discutir más, y ella es muy terca. Hay veces que yo prefiero no entrar en discusión, pero llega un momento que todo te desborda y eso es lo que pasó ayer, que no es lo que yo vine a hacer acá”, reconoció el ex futbolista.

Embed

Ahí, Pampita contó lo que veía de él: “Hay algo tuyo muy especial, sos bueno en los juegos, pero también tenés muy buena relación adentro, que es un factor muy importante para permanecer acá”.

“Gracias, creo que también la vida pasa por otro lado, no pasa por querer ser el ganador, el finalista, el premio son 10 millones de pesos, pero la verdad es que yo vine a otra cosa, vine a hacer nuevas amistades, a competir, a hacer algo que yo no hago que es estar en la tele”, aseguró Estévez.

Y argumentó: “Vine para mostrarme a veces tal cual soy y otras un poco más interpretando el papel de capo de la mafia, pero cuando pasan estas cosas siento que no es la vida, que no va a ser perjudicial para otros que yo me vaya o me quede. Te doy mi palabra que voy a hacer todo lo posible para dar vuelta todo esto y llegar lo más lejos que pueda”.

“Qué valga la pena cada asegundo que uno está adentro, es una experiencia única que te atraviesa, mucho más de lo que cualquiera de afuera se pueda imaginar. Chanchi, a prepararse con toda la energía”, cerró Pampita.

chanchi estevez.jpg

El tenso cruce de Sabrina Carballo y El Chanchi Estévez

Sabrina Carballo y El Chanchi Estévez, que hace unas semanas habían tenido su boda en El hotel de los famosos, comenzaron a discutir cuando surgió el tema del desempeño de cada uno del equipo de huéspedes en el staff.

Allí Carballo aseguró haber hecho todo cuando Estévez le tiró una indirecta, y su respuesta no fue otra que “Vos tenés unas ganas de volver a la H. ¿Queres enfrentarte con ella en la H?”.

image.png

La situación se puso más que tensa cuando la actriz fue por más y le disparó: “Cortala de decir la H Maxi, qué hinchapelotas, ¿por qué no vas vos a la H?”. "Mndame", le dijo él desafiante, e inmediatamente Sabrina le echó en cara: "Yo no te voy a mandar, porque no soy garca”.

“¿No te cansás de hablar tantas pelotudeces querida? Sos una máquina de hablar boludeces, callate un poco”, le gritó Chanchi Estévez a la actriz ya desencajados los dos.

Y en un interminable ida y vuelta de reproches, él le gritó antes de levantarse de la mesa: “Qué pesada que sos piba. Todo el tiempo hablando, cortala. Una pesada, todo el día, no se puede decir nada, ¿pero quién te pensás que sos?, ¿quién te crees que sos?, tenés un hambre, ¿quién sos?”.