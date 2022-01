Pampita le tiró un palito a la China Suárez

“Termina mi cumpleaños y empieza el de Roberto, así que estamos rodeados de amor, familia, amigos, sorpresas y cosas lindas”, comenzó diciendo a Intrusos, América.

“No sabía qué pedir en los deseos, pero la verdad es que solo me queda agradecer. Tengo tanto, estoy rodeada de amor, trabajo de lo que me gusta, estamos bien de salud, nos amamos… No quedan más cosas por pedir”, señaló Pampita.

“No me quedó ninguna mochila pendiente. No hay ninguna mochila, ni cosa, ni charla que no haya tenido. No me quedó gente para conversar. Me han perdonado y he perdonado. Ando liviana”, terminó completando la modelo y todo hizo pensar en la Suárez, con quien estuvo enfrentada durante años hasta el nacimiento de su última hija.

La modelo acusó a la actriz de “haberle arruinado la familia”, cuando la encontró en el motorhome del rodaje de una película desnuda junto a Vicuña. En ese entonces, Pampita estaba en pareja con el actor. Tras el nacimiento de su última hija y la separación de Vicuña con Suárez, en agosto del año paso, la modelo se acercó mucho a su ex.

Pampita reaccionó a las fotos de la nueva relación Vicuña con Eli Sulichin

Benjamín Vicuña se la jugó y se mostró junto a Eli Sulichin, la mujer que lo conquistó este verano. El actor chileno dejó atrás la historia con su ex pareja, la China Suárez, con la que terminó la relación de 5 años en agosto del año pasado.

Si bien hace unos días trascendió que habría tenido un encuentro con su ex, el actor decidió desmentir todo mostrándose en público con la Sulichin en Punta del Este. Los fotógrafos se hicieron un festín y la parejita es portada de todas las revistas.

Quien está muy cerca del actor es su otra ex, Pampita. Tras la separación de la China Suárez la modelo se acercó y lo bancó en momentos de dolor, que rozaron la depresión, incluso afirman que fue ella quien lo presentó con Eli.

Eli es una emprendedora que tuvo un acercamiento con Pampita y a la modelo, que está feliz con su matrimonio con Roberto García Moritán, le pareció prudente presentarlos ya que sintió que congeniaran.

Por eso, Pampita mostró la aceptación pública del romance con su ‘me gusta’ a la publicación de las fotos.