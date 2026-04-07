"Pánico, puntos y sangre": así se encuentra Andrea del Boca tras la fuerte caída en Gran Hermano

TW Angel de Brito - Andrea del Boca no vuelve a GH

En esa misma línea, el periodista amplió detalles sobre lo ocurrido y el estado de la actriz: “Golpe, pánico, puntos y sangre. Y un mes dentro de la casa. Ayer dijo en la clínica: ‘Basta para mí’”, reveló el conductor de LAM (América TV), dejando en claro la magnitud del episodio.

Minutos más tarde, Santiago del Moro también utilizó sus redes sociales para ratificar la información y llevar claridad al público. A través de sus historias de Instagram, confirmó que la salida de la actriz es definitiva. “Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia”, expresó.

De esta manera, Andrea del Boca, quien era considerada una de las figuras fuertes y posibles candidatas al triunfo, quedó fuera del juego tras un episodio inesperado que marcó un antes y un después en la casa más famosa del país.

IG Santi del Moro - anuncio Andrea del Boca no seguirá en GH

Cómo fue el accidente que dejó afuera de Gran Hermano a Andrea del Boca

Apenas un rato después de ocurrida la fuerte caída de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y de que fuese llevada en ambulancia a la guardia médica, en la noche del lunes Santiago del Moro mostró en la gala de eliminación las impactantes imágenes del momento preciso de la caída de la actriz, quien no atinó a poner las manos frente al golpe por lo que su cara impactó de lleno contra el piso.

Así, en plena emisión del programa, Del Moro mostró el video que registra cómo la actriz tropieza, pierde la estabilidad y cae de frente contra el piso, sin poder amortiguar el golpe.

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“Andrea se traba, se cae de boca y no tiene la reacción y cae con su cara, le están haciendo en este momento una tomografía facial y una radiografía de tórax”, explicó el conductor en vivo, mientras podían verse las imágenes que generaron una enorme conmoción tanto en el estudio como en la audiencia.

Según se pudo observar y trascendió de algunos testigos dentro de la casa, el golpe fue muy fuerte y llegó a verse sangre luego del impacto de su rostro contra el suelo, lo que inmediatamente generó muchísima preocupación.

Tras el accidente, la actriz fue asistida inmediatamente por el equipo médico del reality y luego trasladada a una clínica privada para realizarle estudios más exhaustivos.