El escandaloso título con el que presentan la vida de Wanda Nara en Corea tras el conflicto con La China e Icardi

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“Jugador de fútbol crece idolatrando a una estrella deportiva, se une a su equipo y luego se roba a su esposa e hijos”, es el polémico título elegido por la influencer para el video.

Y en el video Soo detalla: "Su nombre es Wanda Nara, se ve hermosa. Su superpoder es monetizar sus rupturas. 16 de octubre de 2021. Wanda prendió fuego todo, con siete millones de seguidores en Instagram ella escribe: 'Otra familia más que te cargaste por zorra!'".

Y continúa explicando: "Ella dice que es virgen, nadie sabe qué pensar de Wanda y comienza a volverse viral, aparece en los programas y realities más exitosos, sale en todas las revistas todos los días y le pagan".

"Wanda hace negocios, sabe lo que hace y es buena en eso, es una mujer muy inteligente. Quiere ser una mujer de negocios pero es muy emocional, es muy fiel a sí misma", destacó la influencer en su relato sobre la personalidad de la conductora.

Y cerró polémica en el video presentando en un formato K-drama que es tendencia en ese país: "Ella piensa: 'no voy a ser la mujer de un jugador de fútbol'".

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Wanda Nara volvió con casi 20 valijas de exterior junto a Martín Migueles: qué trajo

En el programa Implacables (El Nueve), Naiara Vecchio dio detalles de lo qué había en el interior de las valijas que trajo Wanda Nara de su viaje con Martín Migueles.

La periodista habló directamente con la conductora y explicó al respecto: “Se especulaba que en esas valijas había traído todo lo que le quedó en Turquía, en la casa de Mauro Icardi. Ella me dice: ‘Lo de Turquía no me lo devolvió aún, traje regalos y cosas mías'".

“Se compró carteras, ropa y lo que va a usar. Hay muchos regalos que le pidieron sus hijos", contó la panelista, quien agregó sobre el motivo del viaje de Wanda a Italia: "Está haciendo remodelaciones en su casa de Galliate, cerca del Lago de Como en Italia, está ampliando las habitaciones. Le quedaron las casas de Italia de la división de bienes. Y a mediados de año tiene previsto ir con sus hijos", indicó.

En cuanto al regreso al trabajo con MasterChef Celebrity este año luego del éxito de la última edición que consagró como ganador a Ian Lucas, Nacho Rodríguez comentó que se adelantarán las grabaciones previstas inicialmente y Telefe ya le advirtió de esto.

"Se adelanta la edición de Mastercher ya está confirmado. Será aproximadamente para septiembre u octubre porque antes estará Popstars, que todavía están viendo quién conducirá ese programa, pero ya le confirmaron a Wanda que va a comenzar antes ese programa así que deberá estar preparada para esa fecha”, aseguró el panelista.