El acuerdo secreto entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en medio de los rumores de separación
El silencio de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tras el cumpleaños del conductor reaviva rumores de crisis y mantiene el misterio sobre la pareja.
7 abr 2026, 11:00
Las especulaciones sobre la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvieron a instalarse con fuerza tras el reciente cumpleaños del conductor, celebrado en un entorno íntimo junto a sus hijos y su primo Luciano 'El Tirri', donde la gran ausente fue su pareja. Esa ausencia, sumada a rumores previos, reavivó las dudas sobre el presente sentimental de ambos.
Lejos de dar explicaciones públicas, la estrategia elegida parece ser el silencio. La periodista Nieves Otero reveló en Vamos las chicas (Canal de la Ciudad) que desde el entorno de Milett confirmaron una decisión compartida: “Acordaron no referirse a ellos y poner foco en lo profesional, Milett está en Perú por trabajo y cuestiones familiares”.
Por su parte, El Tirri, en LAM (América TV), sorprendió al asegurar que no tiene noticias de la peruana y que, pese a haber estado con Marcelo, nunca hablaron de ella. Esa respuesta, breve pero contundente, refuerza la idea de un hermetismo absoluto alrededor de la relación.
Entre festejos familiares, pactos de silencio y declaraciones que esquivan el tema, la pareja se mantiene envuelta en un halo de misterio. La falta de certezas abre paso a todo tipo de interpretaciones y, por ahora, el enigma sobre su vínculo parece ser la única verdad compartida.
Cómo fue el cumpleaños de Marcelo Tinelli sin Milett Figueroa
Marcelo Tinelli celebró el 1 de abril sus 66 años acompañado por sus hijos y por su inseparable primo Luciano “El Tirri”. El festejo se dio en el marco de una velada familiar, sencilla y cargada de cariño. Lo que más sorprendió a sus seguidores fue que su pareja, Milett Figueroa, no estuvo presente en la reunión.
El conductor utilizó sus redes sociales para expresar un mensaje íntimo sobre este nuevo ciclo que inicia. “Un nuevo cumple, una nueva vuelta al sol, desde la paz, desde el saber elegir, desde una sensibilidad profunda que puede convivir con la practicidad del día”, escribió, dejando ver un costado reflexivo y personal.
En su publicación, Tinelli destacó la relevancia de continuar evolucionando tanto en lo emocional como en lo interno: “Quiero ser flexible ante los cambios, ante la oportunidad de conocerme hoy”. Y añadió: “Quiero abrazar bien apretado a las personas que amo, para que sepan que si todo no está bien, todo va a estar bien”.
También habló sobre la necesidad de enfocarse en el presente y soltar lo que ya quedó atrás: “Quiero que el pasado quede ahí donde siempre estuvo, en el pasado, y que la mirada hacia atrás pueda transformarse en aceptación de aquello que ya fue”.
El conductor compartió además sus anhelos para lo que viene: “Amo la calma y la inspiración para un nuevo camino, para lo que decida hacer con libertad y pasión”, expresó, cerrando con un deseo ligado al amor: “Ojalá pueda querer de una manera tan inocente e ingenua como lo hacen los niños, para dejarme querer de la misma manera”.
Finalmente, dedicó unas palabras de gratitud a quienes lo acompañaron en la velada: “Gracias por la noche de anoche, única y maravillosa, a mis cinco hijos y a mi hermano del alma. Gracias por tanto amor”.