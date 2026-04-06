Pachu Peña compartió la primera foto con su novia 20 años más joven tras su separación

Pachu Peña decidió mostrar un costado más íntimo de su vida y sorprendió a sus seguidores al publicar por primera vez una foto junto a su novia, Paula Paparella, hija del reconocido estilista.
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Pachu Peña compartió por primera vez una foto junto a su novia Paula Paparella, hija del estilista, y mostró la felicidad de esta nueva etapa personal.
Pachu Peña decidió mostrar un costado más íntimo de su vida y sorprendió a sus seguidores al publicar por primera vez una foto junto a su novia, Paula Paparella, hija del reconocido estilista.
A través de sus historias de Instagram, el humorista compartió una foto con su nueva pareja. En la imagen se la ve a Paparella con un vestido rojo y a él, de traje.
En noviembre pasado, Peña había revelado “Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer y nada”. Además, había afirmado: “Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga”.
Este nuevo capítulo sentimental llega después de una extensa historia compartida con Felicitas Isse Moyano, con quien estuvo casado más de 25 años. De esa relación nacieron sus cuatro hijos: Benjamín, de 26 años; Iñaki, de 25; Olivia, de 21; y Joaquina, la más joven, de 17.
En distintas entrevistas, Peña reconoció que el vínculo con su exmujer se había desgastado con el tiempo, lo que derivó en una separación en buenos términos. Esa etapa cerrada le permitió, con el correr de los meses, abrirse a la posibilidad de un nuevo amor.
Fue entonces cuando apareció Paula, de 42 años, y la conexión entre ambos se dio de manera natural. La diferencia de edad no fue un obstáculo: Pachu, a sus 63 años, se animó a apostar nuevamente por una relación que lo entusiasma y lo muestra renovado.
En Almorzando con Juana (El Trece), lo que comenzó como una charla distendida entre los invitados terminó transformándose en uno de los segmentos más cómicos de la jornada. El protagonista de las carcajadas fue Pachu Peña, quien sorprendió al público con una anécdota tan insólita como graciosa.
La situación se desencadenó cuando el humorista confesó que, en varias oportunidades, lo confundieron con nada menos que Ricardo Darín. La revelación generó desconcierto en la mesa, ya que entre bromas algunos remarcaron que el parecido físico entre ambos no parecía tan evidente.
Con su estilo característico, Pachu narró cómo se dieron esas confusiones y logró captar de inmediato la atención de Juana Viale y de todos los presentes.
“Vos sabés que me confundieron dos veces, una chica estaba alcoholizada, con Darín. Fue acá en Buenos Aires. Por el pelo debe ser”, contó el humorista en primera instancia, desatando las primeras carcajadas.
El episodio no quedó ahí: Connie Ballarini intervino en la conversación y defendió la idea de que sí había cierto parecido entre los dos. “Y Connie indicó que son parecidos, a ver, poneme cara de Darín. Los ojos celeste, igual... Cuando te reís y no se te ven los ojos ahí sos igual”, dijeron en la mesa, lo que volvió a provocar risas generalizadas.
El intercambio se prolongó durante varios minutos, con comparaciones cada vez más exageradas y ocurrencias improvisadas de los comensales, que aprovecharon el clima relajado del programa para seguir alimentando el momento.