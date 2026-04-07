"No creo que vuelva": la preocupante opinión de Santiago del Moro por el accidente de Andrea del Boca

Ya al aire, Del Moro brindó el parte médico: Andrea fue atendida de urgencia y sometida a estudios para descartar lesiones de gravedad. “Le están haciendo una tomografía facial y una radiografía de tórax. Está bien, está estable, pero bajo control”, detalló.

Andrea del Boca se cayó en Gran Hermano

La palabra de Santiago del Moro sobre la salud de Andrea del Boca

El hecho no pasó desapercibido y reavivó la preocupación entre los seguidores del programa, sobre todo porque no se trata del primer episodio de este tipo. Días atrás, otra caída en el patio ya había generado inquietud.

En medio de la incertidumbre, este martes por la mañana, Santiago volvió hablar de Andrea del Boca en su programa de radio y fue determinante con su opinión: "No creo que vuelva", arrojó de manera directa.

"En las próximas horas vamos a informar qué pasa con ella, si vuelve o se retira definitivamente de la competencia. Yo, internamente porque no tengo la confirmación oficial, no creo que vuelva", indicó el conductor mientras hablaba con sus compañeros de programa ya que a la actriz deberá pasar un tiempo largo de recuperación por la herida que tiene en su rostro.