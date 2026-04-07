"No creo que vuelva": la preocupante opinión de Santiago del Moro por el accidente de Andrea del Boca
En su programa de radio, Santiago del Moro volvió hablar sobre el delicado estado de salud de Andrea del Boca tras el accidente que sufrió en la casa de Gran Hermano.
7 abr 2026, 11:00
"No creo que vuelva": la preocupante opinión de Santiago del Moro por el accidente de Andrea del Boca
La gala de eliminación de este lunes de Gran Hermano 2026 (Telefe) quedó completamente atravesada por un momento de máxima preocupación: la fuerte caída de Andrea del Boca en la cocina de la casa.
El episodio fue tan impactante que obligó a interrumpir la transmisión en vivo, generando desconcierto tanto dentro como fuera del reality. Minutos después, fue Santiago del Moro quien tomó la palabra para llevar tranquilidad, aunque sin esquivar la crudeza de lo ocurrido.
El conductor explicó que la actriz cayó de lleno contra el piso, ante la mirada paralizada de sus compañeros. Pero hubo un detalle que encendió todas las alarmas: no logró amortiguar el golpe.
“Cae de boca… y lo que impresiona es que cae como con peso muerto”, describió Del Moro. La reacción dentro de la casa fue inmediata. Los participantes que estaban en la cocina corrieron a asistirla y permanecieron a su lado hasta la llegada del equipo médico, en una escena cargada de tensión y angustia.
Ya al aire, Del Moro brindó el parte médico: Andrea fue atendida de urgencia y sometida a estudios para descartar lesiones de gravedad. “Le están haciendo una tomografía facial y una radiografía de tórax. Está bien, está estable, pero bajo control”, detalló.
La palabra de Santiago del Moro sobre la salud de Andrea del Boca
El hecho no pasó desapercibido y reavivó la preocupación entre los seguidores del programa, sobre todo porque no se trata del primer episodio de este tipo. Días atrás, otra caída en el patio ya había generado inquietud.
En medio de la incertidumbre, este martes por la mañana, Santiago volvió hablar de Andrea del Boca en su programa de radio y fue determinante con su opinión: "No creo que vuelva", arrojó de manera directa.
"En las próximas horas vamos a informar qué pasa con ella, si vuelve o se retira definitivamente de la competencia. Yo, internamente porque no tengo la confirmación oficial, no creo que vuelva", indicó el conductor mientras hablaba con sus compañeros de programa ya que a la actriz deberá pasar un tiempo largo de recuperación por la herida que tiene en su rostro.
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