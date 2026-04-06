Roberto García Moritán confesó por primera vez la inesperada verdad sobre su compromiso con Pampita

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"Yo hubiera hecho cualquier cosa por ella", afirmó Moritán. Y la conductora observó ante esa escena en la playa: "Digo, a este hombre lo obligaron...".

Ahí el entrevistado se río y dijo: "Maso menos, aclaro que no me apretaron". Y dio paso a explicar cómo se gestó todo: "Estábamos nosotros dos solos. La realidad es que ella me venía mostrando videos de propuestas de casamiento que le gustaban, todas muy espectaculares, estaba adoctrinado".

"En ese viaje que hicimos yo estaba decidido a pedirle que se casara conmigo entonces me senté con la gente del hotel y les pregunté qué me podían dar para que esta propuesta de casamiento sea inolvidable. Me dijeron elefantes, fuegos artificiales, cañones, flores y dije meté todo. El hotel me ayudó mucho", confesó Roberto García Moritán.

Y en cuanto a los canjes que suelen disfrutar los famosos, él sostuvo: "Me da mucha verguenza y pudor, no hago canje por filosofía, lo hago de buena onda. Pero sí me he visto beneficiado alguna vez sobre todo por el arrastre de Carolina".

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El fuerte lamento de Roberto García Moritán por su separación de Pampita

Roberto García Moritán habló a corazón abierto sobre su separación de Pampita y reveló el profundo impacto que tuvo para él perder todo lo que habían construido juntos.

El empresario contó en El Cronista Stream y remarcó que tiene un diálogo cotidiano con su ex pareja. “Obvio, si tenemos una hija en común. Por eso, cuando alguien me insulta como exmarido, me dicen: ‘eh, exmarido’, y pobre tipo ese que está del otro lado, que no entendió nada ”, relató.

En cuanto ese importante vínculo en su vida, Moritán afirmó: “Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida de las cuales estoy muy orgulloso, entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento y que fue un motivo de orgullo. Solo tengo buenos recuerdos de eso”.

Ante la consulta sobre si extraña esa vida junto a ella, admitió con sinceridad: “A veces sí. Pero a veces es, a veces no. A veces funciona, haces hay tropiezos. Fue una realidad con la que tuve que convivir, porque perdí todo”.

“Todo es todo. Familia, trabajo, credibilidad, confianza, nombre, todo. Miraba televisión y veía gente hablando sin saber, mintiendo sobre cosas que no tienen nada que ver con mi vida”, explicó Roberto García Moritán.