"Tengo una más grande": la frase sin filtro de Wanda Nara que vuelve a encender la polémica con Mauro Icardi

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Qué trajo Wanda Nara en sus 18 valijas tras el viaje con Migueles

Wanda Nara volvió a la Argentina después de un extenso recorrido internacional que incluyó Japón, Milán y las paradisíacas Islas Maldivas, donde compartió días de descanso y romance junto a Martín Migueles. Su regreso no pasó desapercibido: las 18 valijas que desembarcaron con ella en Ezeiza se convirtieron en tema de conversación y despertaron curiosidad por su contenido.

El detalle fue comentado en televisión, donde Susana Roccasalvo bromeó: “Llegó mi amiga con 17 valijas y creo que nos trajo algo a los ex MasterChef, me dijeron eso”. La periodista Naiara Vecchio amplió la información y explicó que se especulaba con que Wanda hubiera traído pertenencias que quedaron en Turquía, en la casa de Mauro Icardi. La propia conductora le aclaró: “Lo de Turquía no me lo devolvió aún, traje regalos y cosas mías”.

Vecchio agregó que entre el equipaje había carteras, ropa y obsequios para sus hijos. También reveló que Wanda le comentó: “Mauro me envió fotos de lo que tiene embalado en Turquía, pero se la pedí muchas veces y todavía no me la mandó así que ya lo doy por perdido”. Además, detalló que Nara aprovechó su paso por Italia para avanzar con remodelaciones en su casa de Galliate, cerca del Lago de Como, ampliando habitaciones y organizando futuros viajes con sus hijos.

En lo laboral, la agenda de Wanda está cargada. Apenas aterrizó, protagonizó una campaña publicitaria y se prepara para nuevos proyectos: la ficción vertical junto a Maxi López titulada Triángulo amoroso, una película en Uruguay para Telefe y el regreso de MasterChef Celebrity 2026. Según Nacho Rodríguez, las grabaciones se adelantarán y Telefe ya le confirmó que deberá estar lista antes de septiembre u octubre, fecha en la que el programa saldrá al aire, previo al estreno de Popstars.