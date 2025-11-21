Cómo será la ceremonia de los premios Martín Fierro Latino Miami 2025 por América TV
Este domingo 23, Miami vuelve a convertirse en la capital del talento latino con una nueva edición del Martín Fierro. Todos los detalles.
21 nov 2025, 11:00
Cómo será la ceremonia de los premios Martín Fierro Latino Miami 2025 por América TV
Este domingo 23, Miami vuelve a convertirse en la capital del talento latino con una nueva edición del Martín Fierro Latino Miami 2025, una celebración que reúne a las figuras más destacadas de la televisión, la radio y las plataformas digitales de nuestra región.
A las 21h con trasmisión de América TV la alfombra roja dará inicio a la velada y contará con la conducción de Andrea Estévez y Alejandro Dávalos, quienes recibirán a las estrellas invitadas y a los nominados en un marco de glamour y elegancia.
Luego, a las 22h la ceremonia principal estará a cargo de Ronen Suarc, quien guiará una noche pensada para homenajear el trabajo, la dedicación y la creatividad de la comunidad audiovisual latina.
Un evento que consolida una nueva etapa
El objetivo del Martín Fierro Latino Miami es realizar un evento que destaque por su elegancia, su reconocimiento al talento latino y su capacidad de reunir, en una sola noche, a lo mejor de nuestra industria audiovisual. Desde su primera edición en 2023, los premios marcaron el inicio de una nueva etapa para el entretenimiento latinoamericano fuera de sus fronteras tradicionales.
En 2025, los premios dan un paso decisivo: por primera vez se implementó un sistema de postulaciones abiertas, permitiendo que producciones, talentos y creadores de toda Latinoamérica y Estados Unidos inscribieran directamente sus contenidos.
Este cambio amplió la participación, diversificó las miradas y generó una lista de nominados mucho más representativa, plural y conectada con la realidad de todas las regiones donde se produce contenido en español.
Una gala que recupera el espíritu histórico
Como cada año, se realizará una cena de gala que recupera el espíritu de las grandes entregas del Martín Fierro: una experiencia cuidada, elegante y emotiva, pensada para celebrar el trabajo de quienes hacen crecer la televisión, la radio y las plataformas digitales de nuestro continente.
Será una noche para recordar y un nuevo hito en la búsqueda de excelencia.
Martín Fierro Un premio con historia
Creado por APTRA en 1959, el Martín Fierro ha sido históricamente el premio más prestigioso de la Argentina, reconociendo a artistas, productores, guionistas, directores, musicalizadores, conductores y a todos los profesionales que hacen grande a la televisión y la radio.
En esta nueva era de las comunicaciones, APTRA amplió su legado incorporando nuevas variantes como el Martín Fierro de la Moda, el Digital, el Federal y el de Cine, entre otros.