Cómo será la ceremonia de los premios Martín Fierro Latino Miami 2025 por América TV

En 2025, los premios dan un paso decisivo: por primera vez se implementó un sistema de postulaciones abiertas, permitiendo que producciones, talentos y creadores de toda Latinoamérica y Estados Unidos inscribieran directamente sus contenidos.

Este cambio amplió la participación, diversificó las miradas y generó una lista de nominados mucho más representativa, plural y conectada con la realidad de todas las regiones donde se produce contenido en español.

Luis Ventura con Martín Fierro de Oro.jpg

Una gala que recupera el espíritu histórico

Como cada año, se realizará una cena de gala que recupera el espíritu de las grandes entregas del Martín Fierro: una experiencia cuidada, elegante y emotiva, pensada para celebrar el trabajo de quienes hacen crecer la televisión, la radio y las plataformas digitales de nuestro continente.

Será una noche para recordar y un nuevo hito en la búsqueda de excelencia.

Martín Fierro Un premio con historia

Creado por APTRA en 1959, el Martín Fierro ha sido históricamente el premio más prestigioso de la Argentina, reconociendo a artistas, productores, guionistas, directores, musicalizadores, conductores y a todos los profesionales que hacen grande a la televisión y la radio.

En esta nueva era de las comunicaciones, APTRA amplió su legado incorporando nuevas variantes como el Martín Fierro de la Moda, el Digital, el Federal y el de Cine, entre otros.