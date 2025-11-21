El difícil momento de salud de Dani La Chepi por el que terminó de urgencia en un hospital: "Se te parte..."

Al pie de la historia en Instagram, en tanto, señaló más en detalle sobre lo ocurrido: "En realidad 6 pero a una se le ocurrió empezar a bajar".

Y a su estilo, Daniela Viaggiamari compartió incluso una foto desde la clínica donde se ve la media blanca que llevaba puesta agujereada con su dedo gordo sobresaliendo.

"¡Hoy 12 am pasaron cosas! Y lo primero que recordé fueron las palabras de mi vieja: ‘Siempre llevá en la riñonera medias y bombacha por las dudas’”, describió sobre la imagen.

Luego, Dani La Chepi le habló a sus seguidores tras los comentarios que recibió y explicó que esto no fue aislado y que trató de todas formas de prevenirlo.

“Gracias por todas las sugerencias. Yo ya hice todo lo que se pueden imaginar: biodecodificación, constelación, todo. Las emociones y los miedos y la ansiedad y un montón de cosas, evidentemente tienen que ver con estas piedras en los riñones, pero es algo crónico que tengo desde chica y las genero, están ahí", comentó la influencer.

Y cerró: "Hay seis y una decidió molestar hoy. Las que sufrieron estos cólicos saben porque lo dicen los médicos también que el dolor es casi igual o igual a las contracciones. Sentís que se te parte la columna. ¡Dios!”.

Dani La Chepi contó cómo está su hija tras un preocupante accidente

Dani La Chepi causó preocupación entre sus seguidores de redes sociales en septiembre de 2024 al contar el mal momento que vivió su hija Isabella tras un fuerte accidente.

“Buen día. Se golpeó en lo del progenitor. Antes de empezar mi show en Escobar pedí que la llevaran a una guardia. Le indicaron inmovilizar con una bota por una fisura vieja del tobillo porque soldó mal y podían operarla”, relató la influencer desde sus historias.

En la misma publicación, incluyó una foto de su hija sentada sobre una camilla y luego continuó hablando del diagnóstico que le dieron los médicos tras el accidente.

"La llevé a una traumatóloga u en la radiografía se veía una sigues vieja, pero soldada perfectamente. No tiene que usar bota y tampoco está soldado mal”, contó más aliviada tras recibir un alentador parte.

A raíz de su vivencia, Dani La Chepi decidió dejar un importante mensaje para quienes la siguen y aseguró: “Siempre hay que pedir que otra opinión aunque de 'paja' movilizarse 15 cuadras o esperar un par de horas”.

“Siempre es prioridad la salud de nuestros hijos y no la frase: no me digas lo que tengo que hacer. Quizás le pasa y estallan de bronca y comienza una guerra de discusiones que no terminan en nada. Yo elijo mi paz y la de mi hija”, concluyó la influencer.