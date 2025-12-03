A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡TREMENDO!

Qué otra famosa quiso "bebotear" a Nico Occhiato en los Personajes del Año

En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre reveló quién fue la famosa que "beboteó" a Nico Occhiato durante la gala de los Personajes del Año de Revista Gente.

3 dic 2025, 20:12
nico occhiato
nico occhiato

Este miércoles, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió al contar quién fue la famosa que "beboteó" a Nico Occhiato durante la gala de los Personajes del Año de Revista Gente. La panelista relató la situación con lujo de detalles y generó un fuerte revuelo en el programa.

"A ella la vi relojeadora, controlando todo. Ella estaba con las antenas así, mirando todo alrededor y justo me tocó sentada hombro con hombro. A él lo abrazo, lo toco, la cargo y le digo: 'Mirá que yo soy la mamá', porque la vi celosa. Y ella tira una frase como... 'Hay cada una acá'", comenzó contando.

Leé también

Julieta Poggio se quebró al hablar de lo que pasó con Nico Occhiato

julieta poggio se quebro al hablar de lo que paso con nico occhiato

La periodista explicó cómo se dio el momento de tensión: "Venía incómoda, porque Laurita Fernández, semi desnuda, bomba, a alguien le dijo: 'Qué bueno que está Nico Occhiato'. Y parece que lo escuchó Flor Jazmín. Igual pará, a mí me parece que es un caño, y hoy lo dije. No es para que se ofenda".

La panelista fue más allá y reveló otro nombre que habría generado incomodidad: "Saben quién le molestó: Wanda Nara. No sé si Wanda lo hizo adrede o no, o Flor ya estaba malviajada, porque Laurita Fernández habría comentado que estaba bueno, y ella estaba al lado".

Por último, Yanina describió cómo fue la actitud de Wanda en esa noche: "Llegó última, no fue de las mejores noches. Ella a veces está mejor maquillada y arreglada. Dijo que estaba cansada, que venía de grabar. Cuando entra, se apoya y se sienta, pasó su mano sobre la pierna y la rodilla de Occhiato. Y eso la molestó. Pero yo no sé si fue intencional o Flor Jazmín estaba paranoica".

Embed

Qué dijo Julieta Poggio tras los rumores con Nico Occhiato

Tras el cruce mediático con la China Suárez, Julieta Poggio volvió a ser protagonista de una controversia que la puso nuevamente en el centro de la escena. En A la Barbarossa (Telefe), Mariana Brey aseguró que la actriz habría “beboteado” a Nico Occhiato durante la gala de los Personajes del Año de Revista Gente, lo que, según la panelista, habría incomodado a Flor Jazmín Peña, pareja del conductor. La versión se expandió rápidamente, pero la ex Gran Hermano decidió responder y dar su versión de los hechos.

Con su estilo directo, Juli se expresó en vivo en Bondi Live y negó de manera categórica la acusación. En diálogo con Pepe Ochoa, relató cómo fue el único momento en que interactuó con el creador de Luzu TV esa noche y dejó en claro que no hubo ningún tipo de insinuación.

Desde el comienzo, Poggio fue clara y afirmó: “No sé de dónde sacaron eso. No crucé palabra en toda la noche”. Con esa declaración buscó poner fin a las especulaciones que habían surgido tras los dichos de Brey.

Pepe Ochoa quiso indagar un poco más y le preguntó: “¿Lo saludaste de lejos?”. Juli detalló con precisión cómo ocurrió: “No, le di un beso. Yo ya estaba sentada, en el grupo verde, él llegó y lo saludé. Esa fue toda mi intervención en toda la noche”.

El conductor insistió en conocer el origen del rumor: “¿De dónde saca Mariana Brey que fuiste vos la que lo coqueteó?”. Con un tono irónico y aludiendo a su reciente conflicto con La China, Poggio contestó: “Será porque esta semana tuve quilombitos. No sé, no entiendo por qué me buscan quilombos”. La frase reflejó el cansancio de la ex GH frente a las versiones que circularon en los últimos días.

Consultada sobre su vínculo con el equipo de Luzu y con Flor Jazmín, Juli fue contundente: “Obvio, recontra. Yo los vi en las fotos… Ya estaba sentada. Él saludó a todos sus compañeros de Patria y Familia que estaban conmigo”.

Para cerrar la entrevista, la actriz fue tajante y buscó terminar con el tema: “No sé por qué inventaron eso. Solo le di un beso. No hay ninguna prueba de nada y, aparte, no me gusta. Me gusta más Flor Jazmín”. Con esas palabras, Poggio intentó disipar cualquier duda sobre su relación con Occhiato y con el entorno de Luzu TV.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nico Occhiato Yanina Latorre

Lo más visto