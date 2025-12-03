Gimena Accardi reveló qué pasará con sus tres gatos tras la separación de Nicolás Vázquez: "Difícil"

Y consultada si se encontró con Nico Vázquez y Dai Fernández en algún lugar, aseguró: "Los tres por ahora no. Ya se dará seguramente y está todo bien".

En ese sentido, comentó sobre la separación con Nicolás Vázquez y que el diálogo entre los dos mermó en este último tiempo: "Resolver cosas típicas de una separación después de tantos años así que ahora estamos en menos charla por supuesto".

El cronista le preguntó por si compartían mascotas y ahí Gimena Accardi explicó: “Sí, nosotros compartíamos tres gatos, pero bueno, es difícil sacar a un gato o dividir los tres gatos. O dividir a los tres gatos, que sería la muerte sacarlos de la casa".

"Toda la dinámica está compuesta para que ellos entren, salgan, porque todas las puertas están siempre abiertas. Tal vez está más difícil esa situación, me los quedé yo los gatitos”, concluyó la actriz, quien aclaró que no fue invitada esta vez al evento de los Personajes del Año re Revista Gente.

“Siempre voy. Las veces que he sido personaje del año fue por mi laburo como actriz. Y es verdad que este año tal vez no me tuvo tanto por ser actriz o mi lugar de vocación y de profesión. Tal vez sí fui personaje por algo más mediático. Prefiero no ser personaje del año por algo mediático”, comentó sobre su asuencia al evento que reune a muchos famosos.

El profundo y sorpresivo mensaje de Nico Vázquez en medio de su romance con Dai Fernández

Nico Vázquez llamó la atención con un extenso posteo desde su cuenta en Instagram que invita a la reflexión, en el marco de su reciente romance con la actriz Dai Fernández y tras su separación de Gimena Accardi.

El actor y protagonista de la obra Rocky eligió expresar en Instagram una serie de pensamientos íntimos que llamaron la atención de sus seguidores, no solo por su profundidad, sino también por el tono emocional con el que los escribió.

"No sabemos qué está atravesando cada persona, pero sí sabemos que lo bueno, cuando se ofrece, vuelve multiplicado", comentó reflexivo el artista en las primeras lineas del posteo.

Y cerró con un particular pedido casi de paz: "Ojalá que todos nuestros pensamientos hacia los demás nazcan desde un lugar lindo, noble, luminoso. Probar a ser un poquito más empáticos, un poquito más atentos y un poquito más humanos siempre vale la pena. Y nunca sabés el bien que podés generar en alguien con algo tan simple como elegir ser bueno".