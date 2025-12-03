Gimena Accardi reveló qué pasará con sus tres gatos tras la separación de Nicolás Vázquez: "Difícil"

Gimena Accardi y Nico Vázquez anunciaron en julio de este año su separación después de 18 años juntos y luego de unos meses el actor se mostró con su compañera de teatro en Rocky, Dai Fernández.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Tras divorciarse después de 18 años juntos, Gimena Accardi reconoció el punto en el que tuvieron que debatir por las mascotas que compartían en el hogar.
Gimena Accardi y Nico Vázquez anunciaron en julio de este año su separación después de 18 años juntos y luego de unos meses el actor se mostró con su compañera de teatro en Rocky, Dai Fernández.
Lo cierto es que tras el final de la larga relación, la actriz reconoció cómo se resolvió el cuidado de las mascotas que compartían hogar con ellos, tema que debieron hablar y encontrar un punto de acuerdo, entre otros tantos.
Gimena Accardi explicó en una nota con Sálvese Quien Pueda (América Tv) la decisión que tomó consensuada con su ex marido sobre los tres gatos que comparten y cómo afrontó los cambios en su vida durante el último año.
La actriz además aclaró que no se encontró con su ex y su actual pareja y que no le resultaría incómodo volver a verlo. "Incómodo no. Tenemos mucha gente en común por lo cual mucha veces nos cruzamos en eventos o en lugares comunes y está todo más que bien", reconoció.
Y consultada si se encontró con Nico Vázquez y Dai Fernández en algún lugar, aseguró: "Los tres por ahora no. Ya se dará seguramente y está todo bien".
En ese sentido, comentó sobre la separación con Nicolás Vázquez y que el diálogo entre los dos mermó en este último tiempo: "Resolver cosas típicas de una separación después de tantos años así que ahora estamos en menos charla por supuesto".
El cronista le preguntó por si compartían mascotas y ahí Gimena Accardi explicó: “Sí, nosotros compartíamos tres gatos, pero bueno, es difícil sacar a un gato o dividir los tres gatos. O dividir a los tres gatos, que sería la muerte sacarlos de la casa".
"Toda la dinámica está compuesta para que ellos entren, salgan, porque todas las puertas están siempre abiertas. Tal vez está más difícil esa situación, me los quedé yo los gatitos”, concluyó la actriz, quien aclaró que no fue invitada esta vez al evento de los Personajes del Año re Revista Gente.
“Siempre voy. Las veces que he sido personaje del año fue por mi laburo como actriz. Y es verdad que este año tal vez no me tuvo tanto por ser actriz o mi lugar de vocación y de profesión. Tal vez sí fui personaje por algo más mediático. Prefiero no ser personaje del año por algo mediático”, comentó sobre su asuencia al evento que reune a muchos famosos.
Nico Vázquez llamó la atención con un extenso posteo desde su cuenta en Instagram que invita a la reflexión, en el marco de su reciente romance con la actriz Dai Fernández y tras su separación de Gimena Accardi.
El actor y protagonista de la obra Rocky eligió expresar en Instagram una serie de pensamientos íntimos que llamaron la atención de sus seguidores, no solo por su profundidad, sino también por el tono emocional con el que los escribió.
"No sabemos qué está atravesando cada persona, pero sí sabemos que lo bueno, cuando se ofrece, vuelve multiplicado", comentó reflexivo el artista en las primeras lineas del posteo.
Y cerró con un particular pedido casi de paz: "Ojalá que todos nuestros pensamientos hacia los demás nazcan desde un lugar lindo, noble, luminoso. Probar a ser un poquito más empáticos, un poquito más atentos y un poquito más humanos siempre vale la pena. Y nunca sabés el bien que podés generar en alguien con algo tan simple como elegir ser bueno".