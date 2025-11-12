Nico Occhiato confirmó qué exigió la China Suárez para ir a Luzu y se negó: "Cuento lo que sucedió"

"No puedo creer este quilombo. No opino, cuento lo que sucedió. Es lo que dijo hoy Diego. Nos ofrecen hacer la nota para Nadie dice nada del lunes para hoy cuando tienen que hacer prensa de alguna película o algo. Y nosotros teníamos la semana armada. Como programador creía que tanto Diego como Fede podrían hacerle una mejor nota periodística", indicó el conductor ante las cámaras de Desayuno Americano (América Tv).

Y agregó: "Yo cuento lo que sucedió, no estoy dando una opinión. Cuando la iba a hacer Diego, ayer nos enteramos de todo esto que yo tenía que aparecer en algún momento de la nota y ahí es cuando decimos que el programa es de ellos y yo nunca me metí en una nota, ¿por qué lo haría? No tengo por qué meterme en una nota de ellos, no tiene sentido. Ahí ellos prefirieron que no y listo".

Nico Occhiato cruzó a la China Suárez por su versión del por qué se canceló la entrevista en Luzu

Luego, en charla mano a mano desde el móvil con Pamela David, Nico Occhiato confirmó que efectivamente la China Suárez o su equipo de prensa sugirió que él aparezca en algún momento de la entrevista, algo que no le parecía correcto ya que la nota era con el programa de Diego Leuco.

"¿Cómo voy a estar enojado? Me enojan otras cosas. Fue algo que le llegó a la producción del programa que yo interviniera en algún momento (de la entrevista)", aseguró el animador.

Y afirmó que ese pedido que él aparezca en la charla para conceder la nota fue sugerido desde el lado de la actriz: "Por lo que entendí necesitaba que yo entre en algún momento y nosotros entendimos que es otro programa y ahí listo".

"Si estas son las condiciones que yo entre, no lo iba a hacer porque el programa es de los chicos. No es que nos ofendimos, ella tiene todo el derecho de pedir lo que sea y nosotros decir hasta acá sí, hasta acá no", concluyó firme Nico Occhiato.