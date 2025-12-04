Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil: las fotos y videos de la íntima ceremonia

Embed

Vale recordar que desde que la pareja confirmó su casamiento y la celebración en la villa serrana cordobesa, de donde es oriunda la joven actriz, bailarina y directora teatral, surgieron fuertes versiones asegurando que los novios cobrarían el cubierto a los invitados a la gran fiesta que está prevista para este sábado 6 de diciembre. Fue así que recientemente tanto la mismísima Rocío como su papá se encargaron de desmentir semejante rumor.

Por su parte, los grandes ausentes de la celebración de este fin de semana serán Eugenia China Suárez, ex de Nicolás y mamá de Rufina, y Mauro Icardi, quienes en un principio tenían intenciones de viajar para acompañar a Cabré y su pareja, pero los compromisos deportivos del futbolista con el Galatasaray finalmente impidieron su presencia.

Cabré Pardo casamiento 1

Cabré Pardo casamiento 2

Cabré PArdo casamiento 4

Cabré Pardo casamiento 5

Cómo es la historia de amor de Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Nicolás Cabré y Rocío Pardo están en pareja desde principios de 2024, habiéndose conocido durante la temporada teatral de ese mismo año en Córdoba. El actor protagonizaba la obra Los mosqueteros del rey y ella formaba parte del elenco de Pabellón Tornú.

Su relación se hizo pública en febrero de 2024, y en abril de ese año el actor oficializó su noviazgo con Rocío. Desde entonces, han compartido muchos momentos juntos, incluyendo viajes y la convivencia, y se comprometieron en diciembre de 2024 durante un viaje a Punta Cana que también incluyó a la hija de él, Rufina, fruto de su relación con la China Suárez.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La historia de amor comenzó en un ambiente artístico donde coincidieron frecuentemente. Rocío Pardo, quien tiene un fuerte vínculo con el teatro y es hija del productor Miguel Pardo, ha descrito a Nicolás como alguien bienhumorado, familiero, deportista y romántico.

La pareja busca mantener su relación alejada del ruido mediático y a comienzos de este año definió su casamiento para este sábado 6 de diciembre en una ceremonia íntima con familiares y amigos cercanos. Así, lo cierto es que los actores conviven desde el inicio de su relación, construyendo un vínculo sano y estable.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo están juntos desde hace casi dos años, desde principios de 2024, con un amor que nació en el trabajo teatral y que ha evolucionado hacia un compromiso firme con planes de boda para este año.