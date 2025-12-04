Sergio Lapegüe contó el drama que golpea a su familia desde hace años

Embed

Ante la consulta de Mauro Szeta, que escuchaba atento el relato de su colega, de si se habían metido en la casa de forma ilegal, Sergio Lapegüe explicó cómo se metió esta persona en la propiedad. "Se metió fue porque mi suegro le dijo a un tipo ¿'me la podés cuidar'?. Y el tipo le hizo juicio a mi suegro diciendo que él le estaba pagando para que se la cuide. 20 años estuvieron en esa casa. Fuimos a la Justicia, que tardó 20 años en reaccionar. Yo fui a la puerta y este tipo me sacó con un arma", confió.

Al tiempo que sumó: "Mi suegro falleció y jamás pudo volver a esa casa. Al final esa casa la regalamos...", confió sobre la decisión que tomaron con el inmueble completamente destruido.

Pero eso no fue todo, porque además el conductor de Lape Club Social Informativo relató la dramática situación familiar que padecen actualmente. "Yo lo viví y lo estoy viviendo ahora también porque también tengo, en la carnicería que es de mi mujer, a un tipo que está atrincherado", sumó.

"Con lo de la carnicería, nos sentamos con mi mujer y nos preguntamos '¿qué hacemos?' Porque estamos haciendo todo desde el lado legal. El tipo no paga, toquetea a las empleadas. Me siento indignado. Yo voy a la Justicia, que es donde hay que ir para solucionar esto", relató contrariado al tiempo que agregó: "Y no se va, no paga la luz, se cuelga". "Yo, bah mi familia, es víctima de dos usurpaciones", concluyó angustiado mientras dejó en claro que este tipo de situaciones las debe "solucionar la Justicia".

Sergio Lapegüe - casa usurpada - captura Lape Club Social

Quién es Sergio Lapegüe, el conductor de Lape Club Social Informativo

Este 2025 marcó un punto de quiebre para Sergio Lapegüe, quien decidió iniciar una nueva etapa profesional que marcó un antes y un después en su extensa carrera. Con más de tres décadas frente a cámaras y micrófonos, el periodista decidió cerrar un ciclo histórico en Artear —empresa en la que comenzó a trabajar en 1991 como asistente de producción— para embarcarse en un desafío completamente distinto. Tras 34 años ininterrumpidos, en 2024 dio un paso al costado y, desde marzo de este año, llegó a América TV para ponerse al frente de Lape Club Social Informativo, el ciclo matutino que buscó potenciar la mañana del canal.

Su recorrido en televisión es tan amplio como reconocible. Desde los inicios de Todo Noticias en 1993, Lapegüe se convirtió en una de las caras más constantes de la señal de noticias del Grupo Clarín. Pasó por segmentos matutinos, coberturas especiales, reemplazos en el Noticiero de El Trece y ciclos que ampliaron su perfil, como Prende y Apaga en 2010 o Sábado en casa en 2013. Durante casi una década, entre 2007 y 2016, estuvo al mando de TN Central, uno de los envíos más emblemáticos de la señal, labor que le valió reconocimientos como el Martín Fierro de Cable por dos años consecutivos y premios FUND TV.

sergio lapegue_.jpg

Ya en 2019 volvió al frente de la pantalla con Notitrece, acompañado por Silvia Martínez Cassina, y en 2023 sorprendió con el estreno de El galpón, un late night que mostró una faceta más distendida y cercana, con el sello personal que lo caracteriza.

Pero su trayectoria no se limita a la televisión. En radio también construyó un camino sólido. Entre 2008 y 2009 llevó adelante Te lo dice un amigo en Radio La Red, y desde 2010 lidera Atardecer de un día agitado en Radio La 100, donde comparte micrófono con Mariela Fernández cada tarde, de lunes a viernes. Ese espacio se convirtió en uno de los programas más escuchados de la franja, consolidando su vínculo con la audiencia.

Además, Lapegüe exploró otros formatos que ampliaron su perfil artístico. Participó como actor en películas como Arregui, la noticia del día (2001), El niño pez (2009) y Delirium (2014), y protagonizó campañas publicitarias para marcas como Quilmes y Actimel. En 2015 formó su propia banda, LapeBand, y años antes publicó el libro Prende el optimismo, una obra que resume su mirada sobre la vida y su característico tono positivo.