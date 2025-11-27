El importante rol que tuvo Pablo Echarri en la internación de Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin

“Momento vergüenza eterna. Por suerte no pasó nada y estoy bien y ahora tengo esta foto épica para siempre”, añadió.

Por último, el joven cerró su mensaje con un especial agradecimiento a sus amigos, familiares y seguidores: “Gracias a todos por preocuparse”.

Luca Martin

Cómo es la participación de Luca Martin en Sex

Luca Martin, que se subió al escenario del Gorriti Art Center en enero, contó cómo pasó de espectador a unirse a esta propuesta de José María Muscari, Sex: “Vi el show mucho antes de recibir la propuesta, fui solo y luego con amigos en momentos clave de mi vida. Es un lugar donde la sexualidad es libre y estoy orgulloso de sumarme a esta aventura”.

También, el panelista contó sobre su primer acercamiento con Muscari, y cómo lo convenció para que se uniera al proyecto: “Me escribió y me dijo que le gustaba mi impronta, mi cara, la actitud y aquí estamos, enfocados para el verano”.

Otro tema que generó curiosidad, es la opinión de sus padres ante este nuevo desafío profesional. En este sentido, el joven comentó que ambos lo apoyan plenamente: “Mis papás están muy felices con la noticia de que me sumé al show. Me acompañan en las decisiones que tomo y me preguntan sobre mi rol en Sex. Mi mamá está muy contenta porque estoy trabajando con Diego y Julieta, amigos de ella desde siempre”.

Por último, Luca dio algunas luces en cuanto a lo que se esperaba de su participación sobre el escenario: “Voy a hablar sobre mí, mi mirada y lo que vivo desde mi bisexualidad y la inseguridad sexual, que es algo que me atraviesa a mí”.