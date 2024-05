Revivió la guerra entre Rocío Oliva y Dalma por el último adiós a Maradona

Al referirse a la ex pareja de su padre, Dalma añadió: "No voy a dar la razón. Ella la sabe perfectamente. Es raro que diga: 'no sé por qué no me dejaron entrar'. La sabes perfectamente".

Este viernes, Rocío le contestó a la hija del astro en A la tarde y dijo que ella desconoce por qué no la dejaron estar en el velorio. "No lo sé. No tengo el motivo. Dejemos de dar vueltas al asunto", afirmó.

Y concluyó: "Ella genera una incertidumbre. Genera una duda, no dice nada y dice: 'que explique ella'. Es algo que no tengo que explicar yo, que lo explique ella".

La conexión espiritual de Rocío Oliva con Diego Maradona

Este viernes, Rocío Oliva estuvo en Poco Correctos (El Trece) y recordó al ídolo más grande del fútbol argentino, Diego Armando Maradona. En el programa de El Chino Leunis y El Pollo Álvarez, la ex pareja del crack contó que siente una conexión especial con él en momentos particulares de su vida.

"Yo soy de creer en cosas... en lo esotérico, pero cuando tengo algo mío (que va a pasar), le pido una ayuda", reveló la rubia, que reconoció que preserva en su corazón los mejores recuerdos de su pareja.

"Ustedes conocieron a Diego futbolista, yo conocí al humano. Era súper caballero y romántico. A veces, me llevaba el desayuno a la cama, y cuando salíamos, siempre quería llevarme de la mano", recordó.

Por último, Rocío mencionó que mantiene vínculo solo con una parte de la familia de El Diez. "Tengo contacto con las hermanas de Diego. Hablamos ahora por el cumple de Diego. Nos comentamos alguna historia de los estados de WhatsApp. Con las hijas, nada", concluyó.