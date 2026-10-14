Salió a la luz el anhelado proyecto que Roña Castro estaba a punto de concretar antes de su muerte

La noticia de su muerte también estuvo acompañada por el doloroso relato de su hija Quimey, quien describió la rapidez con la que se desencadenó la tragedia. “Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos”, contó. Además, pidió respeto para la familia en este difícil momento: “Estamos pasando esta pérdida con mucho dolor y pedimos de corazón que se respete el luto de la familia”.

Qué dijo la novia del Roña Castro

Noelia Vigliarolo habló entre lágrimas tras la muerte de Roña Castro y reveló los planes de compromiso que tenían para este domingo, en el Día de la Madre. La pareja del exboxeador contó que él mismo había ideado una propuesta formal durante un viaje a la Costa Atlántica, donde iban a compartir la fecha con la mamá de ella.

"Este domingo me iba a hacer una propuesta de compromiso más formal. Me dijo por qué no aprovechamos que tu mamá va a la costa y pasamos el día de la madre allá y nos comprometemos. De él surgió. Y siempre que teníamos un tiempito nos íbamos a algún lado", indicó quebrada en llanto.

En medio del dolor por la pérdida, Noelia también recordó el buen momento que atravesaban juntos y aseguró que ambos habían logrado dejar atrás situaciones difíciles para disfrutar de una vida más tranquila. Según contó, Castro priorizaba cada vez más los momentos compartidos en pareja y encontraba en la intimidad del hogar un lugar de bienestar.

"Todo marchaba bien, nuestras vidas caminaban un montón alejadas de un montón de problemas de antes para poder estar tranquilos. Más allá de que fue muy chistoso, él tenía ganas de estar tranquilo. Prefería un montón a veces quedarse en casa conmigo que andar jodiendo en otro lado", expresó.

Por último, la pareja del excampeón mundial se refirió a la despedida y dejó en claro que, pese a no haber sido incluida en la organización, estará presente para darle el último adiós. Noelia reconoció que mantiene distancia con parte de la familia del deportista, aunque aseguró que su intención es despedirlo como él hubiera querido.

"Se encargó la familia de él, a mí no me hicieron partícipe de nada y voy a ir a despedir a mi pareja como él hubiese querido. Con algunos de los hijos del Sur tengo relación y yo voy a despedir al amor de mi vida", concluyó.