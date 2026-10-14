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Salió a la luz el anhelado proyecto que Roña Castro estaba a punto de concretar antes de su muerte

El mejor amigo de Roña Castro reveló el sueño que estaba a punto de cumplir el exboxeador y que lo tenía muy entusiasmado y feliz antes de su muerte.

14 oct 2026, 20:19
Salió a la luz el anhelado proyecto que Roña Castro estaba a punto de concretar antes de su muerte

Salió a la luz el anhelado proyecto que Roña Castro estaba a punto de concretar antes de su muerte

Salió a la luz el anhelado proyecto que Roña Castro estaba a punto de concretar antes de su muerte

Salió a la luz el anhelado proyecto que Roña Castro estaba a punto de concretar antes de su muerte

Una triste noticia sacudió este miércoles 14 de octubre al deporte argentino: murió Jorge Fernando Roña Castro, histórico excampeón mundial de boxeo, a los 59 años. El deportista se descompensó durante la madrugada en el Bingo de Morón, donde se encontraba acompañado por su hija Quimey y su expareja.

En medio de la conmoción por su fallecimiento, comenzaron a conocerse algunos de los proyectos que el exboxeador tenía por delante y que lo llenaban de ilusión. Uno de ellos era especialmente significativo: llevar su historia de vida a la pantalla a través de una serie, una posibilidad que lo tenía entusiasmado y sobre la que ya había comenzado a conversar con una productora.

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La noticia fue revelada por su mejor amigo, Jonathan Di Primio, quien contó en SQP (América TV) que estaban por reunirse para avanzar con la propuesta. “Había un proyecto de una productora, teníamos que juntarnos porque le querían hacer la serie. Estaba contento. Me dijo: 'Amigo, qué lindo es poder hacer la serie en vida, contar mi historia'”, recordó, al transmitir la emoción con la que Castro esperaba concretar ese sueño.

A la espera de ese proyecto, el Roña también atravesaba un momento de ilusión en el plano personal. Junto a su pareja, Noelia, tenía planes de comprometerse durante un viaje a la Costa Atlántica por el Día de la Madre y de comprar una casa juntos. “Teníamos proyectos re lindos como comprarnos nuestra casa”, contó ella en diálogo con A la Barbarossa (Telefe).

La noticia de su muerte también estuvo acompañada por el doloroso relato de su hija Quimey, quien describió la rapidez con la que se desencadenó la tragedia. “Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos”, contó. Además, pidió respeto para la familia en este difícil momento: “Estamos pasando esta pérdida con mucho dolor y pedimos de corazón que se respete el luto de la familia”.

Qué dijo la novia del Roña Castro

Noelia Vigliarolo habló entre lágrimas tras la muerte de Roña Castro y reveló los planes de compromiso que tenían para este domingo, en el Día de la Madre. La pareja del exboxeador contó que él mismo había ideado una propuesta formal durante un viaje a la Costa Atlántica, donde iban a compartir la fecha con la mamá de ella.

"Este domingo me iba a hacer una propuesta de compromiso más formal. Me dijo por qué no aprovechamos que tu mamá va a la costa y pasamos el día de la madre allá y nos comprometemos. De él surgió. Y siempre que teníamos un tiempito nos íbamos a algún lado", indicó quebrada en llanto.

En medio del dolor por la pérdida, Noelia también recordó el buen momento que atravesaban juntos y aseguró que ambos habían logrado dejar atrás situaciones difíciles para disfrutar de una vida más tranquila. Según contó, Castro priorizaba cada vez más los momentos compartidos en pareja y encontraba en la intimidad del hogar un lugar de bienestar.

"Todo marchaba bien, nuestras vidas caminaban un montón alejadas de un montón de problemas de antes para poder estar tranquilos. Más allá de que fue muy chistoso, él tenía ganas de estar tranquilo. Prefería un montón a veces quedarse en casa conmigo que andar jodiendo en otro lado", expresó.

Por último, la pareja del excampeón mundial se refirió a la despedida y dejó en claro que, pese a no haber sido incluida en la organización, estará presente para darle el último adiós. Noelia reconoció que mantiene distancia con parte de la familia del deportista, aunque aseguró que su intención es despedirlo como él hubiera querido.

"Se encargó la familia de él, a mí no me hicieron partícipe de nada y voy a ir a despedir a mi pareja como él hubiese querido. Con algunos de los hijos del Sur tengo relación y yo voy a despedir al amor de mi vida", concluyó.

     

 

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