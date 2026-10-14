El mejor amigo de “Roña” Castro sorprendió con una impactante revelación sobre la muerte del boxeador: “Ya estaba..."

“Hace un mes me pidió ir a Caleta Olivia, Santa Cruz, a sus orígenes. Quería ir a donde nació, ver a su familia, estar con sus hijos y sus hermanos. Así fue”, relató el joven, quien lo acompañó en ese reencuentro con sus raíces.

Según recordó, el regreso a su ciudad natal significó mucho para Castro, que hacía años no visitaba ese lugar y tenía una necesidad especial de compartir tiempo con sus afectos. “Hace muchos años no volvía y lo pudo lograr. Fue como una despedida”, señaló Jonathan, conmovido por la coincidencia entre aquel viaje y el desenlace que hoy lamenta.

El amigo del exboxeador también habló sobre las emociones que atravesaba durante esos días y el lugar fundamental que ocupaban sus hijos y su familia en su vida. En ese sentido, recordó una conversación íntima que tuvieron en la casa donde Roña había pasado su infancia.

“Tenía muchas ganas de vivir Jorge. Era maravilloso. Él sufrió mucho la muerte de su mamá, que también tenía diabetes, y quería volver para sus tierras. En la casa de su infancia, acostados, me dijo ‘estoy tranquilo, contento de estar con mis hijos y con mi familia. Gracias por acompañarme’. Nos divertimos mucho”, recordó, al reconstruir uno de los momentos que atesorará para siempre.

Además, De Primio contó que había compartido tiempo con el deportista durante el último fin de semana largo y que nada le había hecho pensar en un desenlace tan doloroso. “Lo vi como siempre, alegre y feliz de la vida. Ese día hablamos mucho de la vida, del significado que uno obtiene como individuo de buscar siempre el amor y el perdón. Por eso esto me cayó como un balde de agua fría”, reconoció.

Cómo se enteró el mejor amigo del Roña Castro que el boxeador había muerto

El relato tomó un tono todavía más desgarrador cuando explicó cómo se enteró de la descompensación. Jonathan estaba durmiendo cuando su hijo lo despertó porque sonaba su teléfono. Del otro lado estaba Kimey, la hija de Roña Castro, quien le pidió que fuera hasta el bingo de Morón porque su papá se había descompensado.

“Me dijo que su papá se había descompensado, que fuera para allá. Llegué al bingo, que es a 20 minutos de mi casa, y nunca pensé que me iba a encontrar con ese panorama”, contó sobre los minutos de angustia que vivió mientras se dirigía al lugar.

Finalmente, el mejor amigo del boxeador recordó el momento en el que recibió la noticia que jamás hubiera querido escuchar. Con la tristeza todavía a flor de piel, cerró su testimonio con una frase que reflejó la crudeza de la situación: “Llegué y el médico me dijo que no tenía signos vitales, que no se podía hacer nada más”.