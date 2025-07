Sandra Borghi se separó de Fernando Casanello tras 14 años juntos y revelaron los motivos

Embed

La historia de amor de Sandra Borghi y Fernando Casanello duró 14 años y ensamblaron desde el comienzo a sus familias. Ella ya tenía dos hijos, Josefina y Valentín, y él tenía a Isabella. Luego ambos fueron padres juntos de la pequeña Juana.

"Nos presentaron unos amigos en común. Estábamos muy desilusionados porque nos habíamos separado recientemente”, reconocía la periodista en diáogo con Para Ti sobre aquel inicio del romance.

Y recordó: "La responsabilidad de contarle a mis hijos que había decidido comenzar una nueva relación fue la decisión más importante de mi vida. Porque arrastras a toda tu familia. Lo que menos quiero es arrastrar a mis hijos a una decisión de adultos, por eso tardamos en contarlo”.

Por aquel entonces reconocía el acuerdo que tenían como pareja: "Es un contrato que tiene cláusulas y las respetamos, es la letra chica, los sí y los no. Ese contrato lo volvemos a leer y lo renovamos y modificamos según lo que nos va pasando, y por eso no nos casamos básicamente, porque nos elegimos libres, sin ataduras ante nada y ante nadie. Eso es lo que simboliza para nosotros el contrato. A nosotros eso nos funciona, es nuestro pacto".

Tras cumplir hace unos días 50 años, la periodista reflexionó desde su cuenta en Instagram: "Cuando me preguntan cómo la pasaste en tu cumpleaños respondo: flote, vibre tan alto como nadie esa noche, solté todo desde el momento que empezó la fiesta y solo me dediqué a disfrutar, nunca me senté, bailé, canté, abracé mucho y lloré de emoción” ASI LA PASÉ! por eso hice esta selección de fotos que responde con imágenes a la pregunta de cómo la pasé…".

sandra borghi fernando casanello 2

Qué dijo Sandra Borghi de su separación de Fernando Casanello

Sandra Borghi habló en exclusiva con PrimiciasYa y confirmó su separación de Fernando Casanello tras 14 años en pareja. "La separación fue con mucho dolor, fueron 14 años", indicó la periodista y conductora de TN y El Trece.

Y luego agregó: "Nos separamos hace un par de meses, pero necesité un tiempo para atravesar yo primero y él también la decisión. Todo se dio en buenos términos, una familia hermosa construida en estos 14 años. Yo estoy triste, pero bien".

En ese sentido, detalló sobre el final del vínculo y el proceso que llevaron para comunicarlo a sus conocidos: "Nos tomamos nuestro tiempo para que lo sepa la familia, los chicos y que todo sea prolijo y nadie sufra más allá de lo inevitable".