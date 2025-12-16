Se agrandó la familia Gran Hermano: Martina Stewart fue mamá y mostró las primeras fotos de Rufina

En tanto, quien sí se expresó virtualmente fue el flamante papá. Por medio de tres Instagram Stories, Uriel expuso sus sentimientos y cómo siente que el convertirse en padre cambia su vida radicalmente.

"Durante años compartí acá a un personaje que ya no soy. El emprendedor exitoso, superficial y con el estilo de vida soñado... o como ustedes decían: 'EL ROCKSTAR'. Lo construí yo, pero hoy ya no me representa. Pasé mucho tiempo intentando sostener un personaje que, en el fondo, sabía que se estaba apagando. Por eso aparecía y desaparecía", confió en el primer tramo del primero de sus posteos.

Al tiempo que una segunda publicación confió: "Hoy empiezo una nueva etapa. Como hombre, como persona y como papá. Con todo lo que me está pasando, sentí la necesidad de tener un espacio donde pueda ser yo, sin estereotipos, sin disfraces, sin expectativas externas...", para así anunciar que la llegada de su hija marca un cambio en su vida y con ella una nueva cuenta de Instagram donde compartir su vida real, si proceso y el nuevo capítulo que está viviendo junto a la ex Gran Hermano, "más simple, más presente, mas espiritual, más honesto y sobre todo auténtico y coherente".

Quiénes son las dos figuras que confirmaron su participación en Gran Hermano Generación Dorada

Hace unos días, Ángel de Brito sorprendió a los seguidores de Gran Hermano al revelar detalles clave sobre la nueva etapa del reality más famoso de la televisión. Durante una emisión de Bondi Live, el conductor confirmó que ya hay dos figuras cerradas para lo que será Gran Hermano: Generación Dorada, la versión renovada del formato que regresará a la pantalla de Telefe en 2026.

Según contó el periodista, esta nueva edición llegará con cambios importantes y una apuesta fuerte por la mezcla de perfiles dentro de la casa. En esta oportunidad, el juego contará con participantes famosos, influencers y personas desconocidas, una combinación que promete renovar la dinámica del programa y volver a captar la atención del público.

En su programa Ángel Responde, De Brito dio más precisiones sobre cómo se está armando el proyecto y adelantó algunos de los nombres confirmados en el universo del reality. "Hay cambios en Gran Hermano. Algunos ya se van a ir anunciando. Todavía no está definido el panel de especialistas, pero sí está definido el streaming... van a estar en el streaming Fede Bongiorno y La Tora", expresó al aire, generando repercusión inmediata entre los fanáticos del ciclo.

El conductor no ocultó su entusiasmo por la incorporación de ambos al streaming oficial del programa y destacó especialmente el rol de Bongiorno. "¡Felicitaciones a Fede! Gran Hermano es su programa favorito. Primero se lo ofrecieron a Fede solo y después se sumó La Tora. La van a romper. Si hay alguien que sabe de este formato es Fede. Me alegra mucho... me lo había contado hace mucho, pero no lo podía decir todavía", concluyó.

De esta manera, Gran Hermano: Generación Dorada comienza a tomar forma de cara a su estreno en 2026, con nombres confirmados y una estructura que buscará potenciar el contenido digital, uno de los pilares que consolidó al reality en sus últimas ediciones. La expectativa ya está en marcha.