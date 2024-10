Se conoció cómo fue el encuentro secreto de Pampita con Moritán en el cumpleaños de Benicio Vicuña

"Pasó un ratito a saludar al nene de Pampita. Obviamente que estaba (Benjamín) Vicuña, porque es el papá de la criatura, así que sí, en un momento estuvieron juntos", sostuvo.

Paula Varela indicó que la modelo no quería que se sepa que Roberto estuvo en el cumpleaños. “Hay una foto de ella con Vicuña, todos en familia. No hay fotos posadas con Roberto García Moritán. No era la idea que se filtre que estuvo", acotó.

Al finalizar, la panelista señaló que fue un encuentro cálido y reinó la paz. "Yo pregunté si hubo algún momento de tensión o algo, me dijeron que no, porque obviamente era un cumpleaños infantil y había tantos chicos dando vueltas. Estaban todos los hermanitos. Estaba Anita, por supuesto, que es la hija de Roberto y Carolina. También fueron Amancio y Magnolia. Sí, pasaron todos, porque son hermanitos los chicos. Y (Roberto) pasó a saludar...”, cerró.

Afirman que Moritán tuvo un accidente tras el escándalo con Pampita y arrojó una dura frase

Después de conocerse el fin de su historia de amor con Pampita, Roberto García Moritán tomó la firme decisión de dar un paso al costado y dejar su posición como Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En medio de un torbellino mediático, el empresario optó por mantener el silencio y no hacer declaraciones. En sus redes asumió la misma postura, el hermetismo.

"Ahora arranca la etapa de la verdad", afirmó en una nota reciente con Intrusos, en la cual prometió que pronto hablará ante las cámaras.

En las últimas horas, Roberto García Moritán es noticia por un accidente que habría ocurrido en las inmediaciones del Sanatorio Mater Dei. La información la dio a conocer Pochi de Gossipeame en Instagram.

“Me cuentan que Roberto García Moritán anoche habría chocado cerca del Sanatorio Mater Dei. Se habría bajado del auto pidiendo disculpas y habría dicho 'perdónenme, no estoy bien'. Por suerte, nadie habría salido lastimado”, detalló.