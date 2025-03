Se conoció cómo fue que Maxi López le confesó a Wanda Nara su pasado amoroso con La China Suárez

Enseguida, la China desmintió todo. "Si dicen que hay chats son inteligencia artificial. Yo a Maxi López no lo vi en mi vida", manifestó en un mensaje que envió a Intrusos por intermedio de la panelista Paula Varela.

Este lunes en Puro Show (El Trece), Pochi, amiga de Wanda Nara, reveló que Maxi López le contó a la mediática de su pasado con la actriz. "Esto lo sé desde enero. El día que Wanda y Maxi compartieron un asado en Santa Bárbara, él le dijo que le iba a contar algo que no se iba a ver venir y que nunca lo había dicho porque se llevaban muy mal", comentó la panelista.

Y completó: "En medio del asado, Maxi le habría contado que, después de separarse de ella, en algún momento, estuvo con la China Suárez. Yo cuento lo que sé. En su momento me lo contaron y me pidieron por favor que no lo diga".

En Intrusos (América TV), la periodista Paula Varela contó que habló con La China Suárez y le consultó por los rumores que aparecieron sobre un supuesto amorío oculto que habría tenido con Maxi López.

En Desayuno Americano mostraron chats donde supuestamente el ex jugador confirmaba, en una charla con la modelo Luah Martínez, haber tenido un encuentro con la actriz.

Ante esa versión, La China respondió de forma tajante. "Si dicen que hay chats son inteligencia artificial. Yo a Maxi López no lo vi en mi vida", expresó en comunicación con la panelista de Intrusos.

Paula Varela indicó que la actriz no descarta iniciar acciones legales con el periodista Juan Etchegoyen, el panelista de Desayuno Americano que mostró los chats en cuestión.

Antes de hablar con Intrusos, La China Suárez había comentado una publicación de América TV, donde se hablaba del rumor del presunto affaire con Maxi López. "Un límite. Uno”, fue el mensaje que dejó en el posteo.