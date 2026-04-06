Cara a cara: Agostina Páez reveló cómo fue su encuentro con la mujer de Juan Darthés

Por su parte, Darthés cumple una condena en Brasil de seis años de prisión por el abuso de Thelma Fardin. El régimen es semiabierto y le permite salir durante el día para trabajar o estudiar, lo que lo mantiene en contacto con la vida cotidiana fuera de la cárcel. En ese contexto, trascendió que el actor profundizó su vínculo con la religión y que incluso habría comenzado a desempeñarse como pastor en una iglesia evangélica.

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Cómo fue la incómoda actitud de Agostina Páez al ser consultada por su supuesto encuentro con Juan Darthés en Brasil

El regreso de Agostina Páez a la Argentina, tras recuperar la libertad en Brasil, generó un gran despliegue mediático. Los cronistas la rodearon en busca de declaraciones sobre su causa judicial y también sobre un supuesto encuentro con Juan Darthés, el actor condenado por abuso sexual.

La joven, que pasó 75 días detenida en Río de Janeiro por gestos racistas, respondió a las preguntas vinculadas a su situación legal. Sin embargo, cuando escuchó el nombre de Darthés, prefirió no dar ninguna opinión. Ese silencio llamó la atención, justo en el momento en que los rumores sobre un cruce entre ambos comenzaban a tomar fuerza.

El tema ganó relevancia cuando Gustavo Méndez relató en su programa que el encuentro se produjo en un restaurante de Barra de Tijuca. Según su versión, el actor se acercó a Páez y le dijo: “Estoy orando por vos”.

La información difundida indica que Páez cenaba junto a su padre en un local cuyo propietario es familiar de Darthés, lo que habría facilitado la coincidencia.

A esto se sumó el testimonio de Fernanda Iglesias, quien aseguró que una de las abogadas de Páez confirmó el episodio y lo describió como un cruce casual. Además, señaló que Darthés expresó su apoyo al decir que estaba rezando por ellos y que se sentía identificado por experiencias personales que había atravesado.

En paralelo, trascendió que el actor profundizó su vínculo con la religión durante 2025, dedicándose a formarse en temas de fe junto a su pareja. Actualmente cumple una condena de seis años de prisión por la denuncia de Thelma Fardin, aunque el régimen semiabierto le permite realizar actividades diurnas bajo condiciones específicas.