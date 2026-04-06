Cara a cara: Agostina Páez reveló cómo fue su encuentro con la mujer de Juan Darthés

Agostina Páez volvió a ser noticia tras recuperar la libertad en Brasil, y esta vez no por su causa judicial, sino por un episodio inesperado que la vinculó indirectamente con Juan Darthés.
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Agostina Páeez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil, contó detalles del sorpresivo encuentro con la mujer de Juan Darthés.
Agostina Páez volvió a ser noticia tras recuperar la libertad en Brasil, y esta vez no por su causa judicial, sino por un episodio inesperado que la vinculó indirectamente con Juan Darthés.
En su paso por Sería Increíble, el programa de Olga, la abogada reveló un encuentro singular: “Yo estaba en un bar y cuando salgo del baño, había una mujer afuera que me dice que estaban orando por mí. Me dice eso y después aclara que era la mujer de Darthés".
"Me dice, 'hola Agustina, te he reconocido, quería venir a hablarte y decirte que estamos orando por vos, Fuerza'. Después me aclara quien es. Yo a él no lo vi”, siguió contando la santiagueña.
Páez estuvo detenida 75 días en Río de Janeiro tras ser acusada de realizar gestos e insultos racistas contra empleados de un bar, y su regreso al país reavivó el interés mediático y puso bajo la lupa cada detalle de su historia.
Por su parte, Darthés cumple una condena en Brasil de seis años de prisión por el abuso de Thelma Fardin. El régimen es semiabierto y le permite salir durante el día para trabajar o estudiar, lo que lo mantiene en contacto con la vida cotidiana fuera de la cárcel. En ese contexto, trascendió que el actor profundizó su vínculo con la religión y que incluso habría comenzado a desempeñarse como pastor en una iglesia evangélica.
El regreso de Agostina Páez a la Argentina, tras recuperar la libertad en Brasil, generó un gran despliegue mediático. Los cronistas la rodearon en busca de declaraciones sobre su causa judicial y también sobre un supuesto encuentro con Juan Darthés, el actor condenado por abuso sexual.
La joven, que pasó 75 días detenida en Río de Janeiro por gestos racistas, respondió a las preguntas vinculadas a su situación legal. Sin embargo, cuando escuchó el nombre de Darthés, prefirió no dar ninguna opinión. Ese silencio llamó la atención, justo en el momento en que los rumores sobre un cruce entre ambos comenzaban a tomar fuerza.
El tema ganó relevancia cuando Gustavo Méndez relató en su programa que el encuentro se produjo en un restaurante de Barra de Tijuca. Según su versión, el actor se acercó a Páez y le dijo: “Estoy orando por vos”.
La información difundida indica que Páez cenaba junto a su padre en un local cuyo propietario es familiar de Darthés, lo que habría facilitado la coincidencia.
A esto se sumó el testimonio de Fernanda Iglesias, quien aseguró que una de las abogadas de Páez confirmó el episodio y lo describió como un cruce casual. Además, señaló que Darthés expresó su apoyo al decir que estaba rezando por ellos y que se sentía identificado por experiencias personales que había atravesado.
En paralelo, trascendió que el actor profundizó su vínculo con la religión durante 2025, dedicándose a formarse en temas de fe junto a su pareja. Actualmente cumple una condena de seis años de prisión por la denuncia de Thelma Fardin, aunque el régimen semiabierto le permite realizar actividades diurnas bajo condiciones específicas.